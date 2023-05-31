В Кремле ответили на заявление главы МИД Великобритании об атаках на Москву

Песков: Великобритания пытается спровоцировать Россию, оправдывая атаки ВСУ на Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия будет разбираться с заявлениями Джеймса Клеверли, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Великобритании хотят спровоцировать Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на заявление главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли о допустимости терактов со стороны Украины внутри России.

«Что касается провокации — понятно, на что нас хотят провоцировать. Мы это понимаем и будем спокойно последовательно думать, как с этим разбираться. СВО продолжается», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Клеверли оправдал атаку украинских дронов на Москву. По его словам, Украина якобы «имеет легитимное право защищаться» подобными способами.

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Власти Великобритании хотят спровоцировать Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на заявление главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли о допустимости терактов со стороны Украины внутри России. «Что касается провокации — понятно, на что нас хотят провоцировать. Мы это понимаем и будем спокойно последовательно думать, как с этим разбираться. СВО продолжается», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Клеверли оправдал атаку украинских дронов на Москву. По его словам, Украина якобы «имеет легитимное право защищаться» подобными способами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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