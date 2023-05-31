В Кремле ответили на заявление главы МИД Великобритании об атаках на Москву

Власти Великобритании хотят спровоцировать Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на заявление главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли о допустимости терактов со стороны Украины внутри России.
«Что касается провокации — понятно, на что нас хотят провоцировать. Мы это понимаем и будем спокойно последовательно думать, как с этим разбираться. СВО продолжается», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Клеверли оправдал атаку украинских дронов на Москву. По его словам, Украина якобы «имеет легитимное право защищаться» подобными способами.
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