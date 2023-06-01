Депутат ГД Кузнецов заявил о разработке системы, отслеживающей дроны ВСУ с помощью таксистов

Отслеживать появление дронов ВСУ и передавать информацию военным для уничтожения беспилотников (БПЛА) можно при помощи таксистов. Для этого на машины нужно установить специальные технические устройства, рассказал в беседе с URA.RU член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов.
«Мы создали общественный Центр поддержки оборонных инноваций. Мы занимаемся разработками антидронного оборудования. В основном, конечно, для поддержки наших бойцов на передовой, но буквально вчера наш разработчик дал очень интересное предложение, как можно благодаря содействию гражданского общества с помощью системы такси, машин реально отслеживать появление БПЛА и сообщать военным для дальнейшего уничтожения или посадки [дронов]», — объяснил Дмитрий Кузнецов.
Депутат Госдумы подчеркнул, что такие системы отслеживания БПЛА не требуют больших вложений. «Небольшие абсолютно вложения. Поставить кое-какие простые технические устройства всем желающим на гражданские автомобили или, например, на такси для удобства, чтобы была связанная сеть: просто отслеживать навигацию БПЛА и засекать дроны быстрее, чем это будут делать даже военные, потому что это распределенная система. Если властям это предложение будет интересно, мы покажем, расскажем, можно начать тестировать», — добавил Кузнецов.
Ранее дронами ВСУ была атакована Москва. Российская служба противовоздушной обороны сбила восемь беспилотников.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!