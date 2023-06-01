Депутат ГД Кузнецов заявил о разработке системы, отслеживающей дроны ВСУ с помощью таксистов

01 июня 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

На такси можно установить системы отслеживания беспилотников, считает Дмитрий Кузнецов Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отслеживать появление дронов ВСУ и передавать информацию военным для уничтожения беспилотников (БПЛА) можно при помощи таксистов. Для этого на машины нужно установить специальные технические устройства, рассказал в беседе с URA.RU член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Мы создали общественный Центр поддержки оборонных инноваций. Мы занимаемся разработками антидронного оборудования. В основном, конечно, для поддержки наших бойцов на передовой, но буквально вчера наш разработчик дал очень интересное предложение, как можно благодаря содействию гражданского общества с помощью системы такси, машин реально отслеживать появление БПЛА и сообщать военным для дальнейшего уничтожения или посадки [дронов]», — объяснил Дмитрий Кузнецов. Депутат Госдумы подчеркнул, что такие системы отслеживания БПЛА не требуют больших вложений. «Небольшие абсолютно вложения. Поставить кое-какие простые технические устройства всем желающим на гражданские автомобили или, например, на такси для удобства, чтобы была связанная сеть: просто отслеживать навигацию БПЛА и засекать дроны быстрее, чем это будут делать даже военные, потому что это распределенная система. Если властям это предложение будет интересно, мы покажем, расскажем, можно начать тестировать», — добавил Кузнецов. Ранее дронами ВСУ была атакована Москва. Российская служба противовоздушной обороны сбила восемь беспилотников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отслеживать появление дронов ВСУ и передавать информацию военным для уничтожения беспилотников (БПЛА) можно при помощи таксистов. Для этого на машины нужно установить специальные технические устройства, рассказал в беседе с URA.RU член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Мы создали общественный Центр поддержки оборонных инноваций. Мы занимаемся разработками антидронного оборудования. В основном, конечно, для поддержки наших бойцов на передовой, но буквально вчера наш разработчик дал очень интересное предложение, как можно благодаря содействию гражданского общества с помощью системы такси, машин реально отслеживать появление БПЛА и сообщать военным для дальнейшего уничтожения или посадки [дронов]», — объяснил Дмитрий Кузнецов. Депутат Госдумы подчеркнул, что такие системы отслеживания БПЛА не требуют больших вложений. «Небольшие абсолютно вложения. Поставить кое-какие простые технические устройства всем желающим на гражданские автомобили или, например, на такси для удобства, чтобы была связанная сеть: просто отслеживать навигацию БПЛА и засекать дроны быстрее, чем это будут делать даже военные, потому что это распределенная система. Если властям это предложение будет интересно, мы покажем, расскажем, можно начать тестировать», — добавил Кузнецов. Ранее дронами ВСУ была атакована Москва. Российская служба противовоздушной обороны сбила восемь беспилотников.