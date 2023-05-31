Германия закрывает свое консульство в Екатеринбурге

31 мая 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

в России останется одно представительство Германии Фото: Анна Майорова © URA.RU Генконсульства ФРГ закроются в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Об этом сообщает министерство иностранных дел Германии. «Берлин закроет до ноября генконсульства ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске после ограничения числа сотрудников учреждений ФРГ в РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий МИД. По итогу в России останется одно представительство западной страны. Ранее генеральное консульство Германии в Екатеринбурге заявило, что прекращает принимать заявления на выдачу национальных виз с 31 мая 2023 года. Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу.

Генконсульства ФРГ закроются в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Об этом сообщает министерство иностранных дел Германии. «Берлин закроет до ноября генконсульства ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске после ограничения числа сотрудников учреждений ФРГ в РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий МИД. По итогу в России останется одно представительство западной страны. Ранее генеральное консульство Германии в Екатеринбурге заявило, что прекращает принимать заявления на выдачу национальных виз с 31 мая 2023 года. Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу.