Германия закрывает свое консульство в Екатеринбурге

в России останется одно представительство Германии
Генконсульства ФРГ закроются в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Об этом сообщает министерство иностранных дел Германии.
«Берлин закроет до ноября генконсульства ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске после ограничения числа сотрудников учреждений ФРГ в РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий МИД. По итогу в России останется одно представительство западной страны.
Ранее генеральное консульство Германии в Екатеринбурге заявило, что прекращает принимать заявления на выдачу национальных виз с 31 мая 2023 года. Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу.
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