Германия закрывает свое консульство в Екатеринбурге

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Дегустация немецких вин в "Атриум Палас Отель". Екатеринбург, германия, бокалы, немецкий флаг, фуршет
в России останется одно представительство Германии Фото:

Генконсульства ФРГ закроются в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Об этом сообщает министерство иностранных дел Германии.

«Берлин закроет до ноября генконсульства ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске после ограничения числа сотрудников учреждений ФРГ в РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий МИД. По итогу в России останется одно представительство западной страны.

Ранее генеральное консульство Германии в Екатеринбурге заявило, что прекращает принимать заявления на выдачу национальных виз с 31 мая 2023 года. Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу.

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Генконсульства ФРГ закроются в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Об этом сообщает министерство иностранных дел Германии. «Берлин закроет до ноября генконсульства ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске после ограничения числа сотрудников учреждений ФРГ в РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий МИД. По итогу в России останется одно представительство западной страны. Ранее генеральное консульство Германии в Екатеринбурге заявило, что прекращает принимать заявления на выдачу национальных виз с 31 мая 2023 года. Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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