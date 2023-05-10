Генконсульство Германии в Екатеринбурге прекратит прием документов на визу

С начала лета подать документы на выдачу визы возможно будет только в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге прекращает принимать заявления на выдачу национальных виз с 31 мая 2023 года. Информация об этом появилась на официальном сайте Генконсульства.

«Независимо от вашего региона, обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в Посольстве Германии в Москве. Визовые отделы Генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31 мая 2023 года», — сказано в сообщении.

Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, но из-за почтовой пересылки документов из региона в регион необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений. В настоящее время в столице Урала по прежнему идет прием документов о выдаче виз.

Ранее URA.RU писало, что в ближайшее время в Екатеринбурге откроются консульства Казахстана и Шри-Ланки. Точные даты их открытия неизвестны.