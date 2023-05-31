Депутат Госдумы Журавлев призвал власти регионов рассказать населению, как спастись во время атак

01 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Жителям приграничных регионов нужно раздавать листовки с данными о местах укрытий, считает Алексей Журавлев Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Власти приграничных регионов России должны усилить информированность населения о бомбоубежищах и подвалах, где можно укрыться в случаях обстрелов ВСУ через раздачу листовок, личные общения, радио, телевидение и учения школьников и студентов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. «Власти приграничных регионов, где постоянно идут обстрелы со стороны ВСУ и атаки диверсионных групп, конечно, должны быть все время настороже и соответственно настроить население. Сообщения о наводчиках и разведчиках с вражеской стороны могут сильно помочь нашим спецслужбам. То же самое и с информированием о бомбоубежищах и подвалах, где можно укрыться от артобстрела. Каждый житель должен быть прекрасно осведомлен о том, где такие места находятся, и быстро ориентироваться, как туда попасть. Здесь все средства хороши — листовки, личные общения, по радио и телевидению. По идее, нужно бы провести и соответствующие учения, для участия в которых привлечь студентов и школьников. Чем более отработанными будут навыки действий в такой ситуации, чем меньше паники, и тем больше шансов спастись», — объяснил Алексей Журавлев. По мнению депутата Госдумы, помогать жителям приграничных территорий РФ при атаках ВСУ могут также дружины. «Также необходимо формировать добровольческие дружины, в обязанности которых также будет входить и помощь населению при обстрелах», — подчеркнул Журавлев. Ранее telegram-канал Brief сообщил, что МЧС Белгородской области начали информировать население и о ракетных опасностях, предлагая спуститься в подвал или укрытие. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в ночь с 30 на 31 мая под обстрелы ВСУ попал город Шебекино. Были повреждены жилые дома, транспорт, есть пострадавшие. После чего из Шебекинского и Грайворонского округов начали вывозить детей. Первые 300 человек будут направлены в Воронеж. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти приграничных регионов России должны усилить информированность населения о бомбоубежищах и подвалах, где можно укрыться в случаях обстрелов ВСУ через раздачу листовок, личные общения, радио, телевидение и учения школьников и студентов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. «Власти приграничных регионов, где постоянно идут обстрелы со стороны ВСУ и атаки диверсионных групп, конечно, должны быть все время настороже и соответственно настроить население. Сообщения о наводчиках и разведчиках с вражеской стороны могут сильно помочь нашим спецслужбам. То же самое и с информированием о бомбоубежищах и подвалах, где можно укрыться от артобстрела. Каждый житель должен быть прекрасно осведомлен о том, где такие места находятся, и быстро ориентироваться, как туда попасть. Здесь все средства хороши — листовки, личные общения, по радио и телевидению. По идее, нужно бы провести и соответствующие учения, для участия в которых привлечь студентов и школьников. Чем более отработанными будут навыки действий в такой ситуации, чем меньше паники, и тем больше шансов спастись», — объяснил Алексей Журавлев. По мнению депутата Госдумы, помогать жителям приграничных территорий РФ при атаках ВСУ могут также дружины. «Также необходимо формировать добровольческие дружины, в обязанности которых также будет входить и помощь населению при обстрелах», — подчеркнул Журавлев. Ранее telegram-канал Brief сообщил, что МЧС Белгородской области начали информировать население и о ракетных опасностях, предлагая спуститься в подвал или укрытие. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в ночь с 30 на 31 мая под обстрелы ВСУ попал город Шебекино. Были повреждены жилые дома, транспорт, есть пострадавшие. После чего из Шебекинского и Грайворонского округов начали вывозить детей. Первые 300 человек будут направлены в Воронеж.