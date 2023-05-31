Картаполов: правительство РФ одобрило законопроект о повышении призывного возраста

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Правительство РФ одобрило поправки в законопроект о повышении призывного возраста Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Правительство России подержало проект закона об изменении призывного возраста с 18 лет до 21 года, а предельного — с 27 до 30 лет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы знаем, что правительство поддержало, когда получим отзыв, тогда, конечно, будем продвигать [проект]», — заявил Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее у правительственной комиссии появились замечания к закону о повышении призывного возраста. В ней отметили, что один из пунктов закона о воинской обязанности требует правки.

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Правительство России подержало проект закона об изменении призывного возраста с 18 лет до 21 года, а предельного — с 27 до 30 лет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Мы знаем, что правительство поддержало, когда получим отзыв, тогда, конечно, будем продвигать [проект]», — заявил Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости. Ранее у правительственной комиссии появились замечания к закону о повышении призывного возраста. В ней отметили, что один из пунктов закона о воинской обязанности требует правки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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