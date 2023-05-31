Картаполов: правительство РФ одобрило законопроект о повышении призывного возраста

Правительство РФ одобрило поправки в законопроект о повышении призывного возраста
новость из сюжетаПризыв — 2023
Правительство России подержало проект закона об изменении призывного возраста с 18 лет до 21 года, а предельного — с 27 до 30 лет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Мы знаем, что правительство поддержало, когда получим отзыв, тогда, конечно, будем продвигать [проект]», — заявил Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее у правительственной комиссии появились замечания к закону о повышении призывного возраста. В ней отметили, что один из пунктов закона о воинской обязанности требует правки.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!