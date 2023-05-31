У правительства РФ появилось замечание к закону о повышении призывного возраста

31 мая 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Правительство РФ одобрило изменение призывного возраста, отметив одно замечание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу депутатов Госдумы о повышении призывного возраста с 2024 года. Предлагается поэтапное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного — с 27 до 30 лет. «Изменение в статье 52 закона „О воинской обязанности и военной службе“ <…> „не корреспондирует“ с другим положением статьи», — передают журналисты газеты «Ведомости». В пункте 1.1 соответствующей статьи отмечается, что граждане от 27 до 30 лет, которые хотят служить, переводятся на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и подлежат призыву на военную службу на общих основаниях. При этом, сам закон был одобрен правительством РФ. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркивал, что в России пока нет необходимости изменять призывной возраст. В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу поручил изменить призывной возраст прохождения срочной службы. Предполагается, что изменения будут проходить поэтапно. В марте 2023 года Госдума РФ внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. В рамках инициативы, с 2024 года военнообязанными будут граждане от 19 до 30 лет. С 2025 года — с 20 лет, а с 2026 — с 21 года.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу депутатов Госдумы о повышении призывного возраста с 2024 года. Предлагается поэтапное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного — с 27 до 30 лет. «Изменение в статье 52 закона „О воинской обязанности и военной службе“ <…> „не корреспондирует“ с другим положением статьи», — передают журналисты газеты «Ведомости». В пункте 1.1 соответствующей статьи отмечается, что граждане от 27 до 30 лет, которые хотят служить, переводятся на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и подлежат призыву на военную службу на общих основаниях. При этом, сам закон был одобрен правительством РФ. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркивал, что в России пока нет необходимости изменять призывной возраст. В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу поручил изменить призывной возраст прохождения срочной службы. Предполагается, что изменения будут проходить поэтапно. В марте 2023 года Госдума РФ внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. В рамках инициативы, с 2024 года военнообязанными будут граждане от 19 до 30 лет. С 2025 года — с 20 лет, а с 2026 — с 21 года.