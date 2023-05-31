31 мая 2023
30 мая 2023

Аналитики назвали самую востребованную профессию будущего в ХМАО

Head Hunter: самой востребованной профессией будущего в ХМАО стали менеджеры по продажам
© Служба новостей «URA.RU»
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Наиболее востребованной профессией будущего на рынке труда в ХМАО стали менеджеры по продажам Фото:

Самой востребованной профессией в ХМАО, которая будет актуальна в ближайшие несколько лет, являются менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Head Hunter.

«Работодатели вряд ли снизят подбор менеджеров по продажам и по работе с клиентами — они нужны практически любой компании, и полноценно заменить их невозможно никакими технологиями», — считают аналитики. Сейчас в регионе открыто около 7% вакансий, посвященных этому направлению.

По информации сервиса, в топе популярных вакансий будущего на региональном рынке труда также профессия бухгалтера — 2% от общего количества вакансий в округе. «Среди перспективных профессий можно отметить различных ИТ-специалистов: программисты, аналитики данных, специалисты по информационной безопасности, по технической поддержке. В ХМАО на ИТ-специальности в совокупности приходится 2% вакансий, в том числе по 0,4% — на программистов и на специалистов по кибербезопасности», — добавляют аналитики.

В ближайшие три года в ХМАО также сохранится высокий спрос на рабочих и производственников. Среди них, например, машинисты, водители, электромонтажники. «Автослесари сегодня не только весьма востребованы на рынке, но и входят в число наиболее дефицитных специалистов», — уточняют в Head Hunter.

Ранее URA.RU рассказывало о профессиях, с которыми быстрее всего берут на работу. Среди них тогда тоже оказались менеджеры по продажам и бухгалтеры.

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Самой востребованной профессией в ХМАО, которая будет актуальна в ближайшие несколько лет, являются менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Head Hunter. «Работодатели вряд ли снизят подбор менеджеров по продажам и по работе с клиентами — они нужны практически любой компании, и полноценно заменить их невозможно никакими технологиями», — считают аналитики. Сейчас в регионе открыто около 7% вакансий, посвященных этому направлению. По информации сервиса, в топе популярных вакансий будущего на региональном рынке труда также профессия бухгалтера — 2% от общего количества вакансий в округе. «Среди перспективных профессий можно отметить различных ИТ-специалистов: программисты, аналитики данных, специалисты по информационной безопасности, по технической поддержке. В ХМАО на ИТ-специальности в совокупности приходится 2% вакансий, в том числе по 0,4% — на программистов и на специалистов по кибербезопасности», — добавляют аналитики. В ближайшие три года в ХМАО также сохранится высокий спрос на рабочих и производственников. Среди них, например, машинисты, водители, электромонтажники. «Автослесари сегодня не только весьма востребованы на рынке, но и входят в число наиболее дефицитных специалистов», — уточняют в Head Hunter. Ранее URA.RU рассказывало о профессиях, с которыми быстрее всего берут на работу. Среди них тогда тоже оказались менеджеры по продажам и бухгалтеры.
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