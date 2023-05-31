Суд остановил стройку «Баден-Бадена» на Шарташе

Кировский районный суд Екатеринбурга принял обеспечительные меры по иску администрации Екатеринбурга к руководству сети термальных источников «Баден-Баден». Работы на Шарташе постановили остановить, рассмотрение самого иска — о сносе самовольных построек — перенесли на 14 июня, сообщил URA.RU источник, знакомый с делом.
«Заявление […] о принятии мер по обеспечению иска о сносе самовольной постройки удовлетворить. Запретить Евгению Кононову (учредитель компании Baden Family, — прим. URA.RU) и иным лицам осуществлять любые земляные, строительно-монтажные и иные работы по продолжению создания объектов […] до вступления в законную силу решения о сносе самовольной постройки», — говорится в постановлении суда, которое есть в распоряжении URA.RU.
Власти Екатеринбурга подали иск в середине мая. Представители «Баден-Бадена» заявляли, что участок находится в частной собственности и там ведутся работы по благоустройству.
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