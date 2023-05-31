Курганские автобусы из-за ремонта временно изменят маршруты. Список

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Заозерный. Автобусы. Курган, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт
Курганские автобусы временно изменят маршруты Фото:

Шесть городских автобусных маршрутов изменят схемы следования из-за ремонта на железнодорожном переезде в микрорайоне Северный. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде по улице Панфилова движение автобусов <…> будет изменено», — рассказали в транспортном управлении Кургана. Изменения будут действовать с 18 часов 1 июня до 6 часов утра 2 июня.

Схема движения изменится у шести маршрутов. Это автобусы №№ 15, 56, 58, 76, 97, 360. Движение «будет осуществляться по улицам: Дзержинского, Ястржембского, Баумана, Гвардейская», сообщили в мэрии. Посадка и высадка пассажиров будет происходить на действующих остановках.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на нехватку автобусов. Людям пришлось полтора часа ждать автобусов на остановке в аномальную жару.

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Шесть городских автобусных маршрутов изменят схемы следования из-за ремонта на железнодорожном переезде в микрорайоне Северный. Об этом сообщается на сайте администрации города. «В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде по улице Панфилова движение автобусов <…> будет изменено», — рассказали в транспортном управлении Кургана. Изменения будут действовать с 18 часов 1 июня до 6 часов утра 2 июня. Схема движения изменится у шести маршрутов. Это автобусы №№ 15, 56, 58, 76, 97, 360. Движение «будет осуществляться по улицам: Дзержинского, Ястржембского, Баумана, Гвардейская», сообщили в мэрии. Посадка и высадка пассажиров будет происходить на действующих остановках. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на нехватку автобусов. Людям пришлось полтора часа ждать автобусов на остановке в аномальную жару.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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