Шесть городских автобусных маршрутов изменят схемы следования из-за ремонта на железнодорожном переезде в микрорайоне Северный. Об этом сообщается на сайте администрации города.
«В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде по улице Панфилова движение автобусов <…> будет изменено», — рассказали в транспортном управлении Кургана. Изменения будут действовать с 18 часов 1 июня до 6 часов утра 2 июня.
Схема движения изменится у шести маршрутов. Это автобусы №№ 15, 56, 58, 76, 97, 360. Движение «будет осуществляться по улицам: Дзержинского, Ястржембского, Баумана, Гвардейская», сообщили в мэрии. Посадка и высадка пассажиров будет происходить на действующих остановках.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на нехватку автобусов. Людям пришлось полтора часа ждать автобусов на остановке в аномальную жару.
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