Курганские автобусы из-за ремонта временно изменят маршруты. Список

31 мая 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Курганские автобусы временно изменят маршруты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шесть городских автобусных маршрутов изменят схемы следования из-за ремонта на железнодорожном переезде в микрорайоне Северный. Об этом сообщается на сайте администрации города. «В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде по улице Панфилова движение автобусов <…> будет изменено», — рассказали в транспортном управлении Кургана. Изменения будут действовать с 18 часов 1 июня до 6 часов утра 2 июня. Схема движения изменится у шести маршрутов. Это автобусы №№ 15, 56, 58, 76, 97, 360. Движение «будет осуществляться по улицам: Дзержинского, Ястржембского, Баумана, Гвардейская», сообщили в мэрии. Посадка и высадка пассажиров будет происходить на действующих остановках. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на нехватку автобусов. Людям пришлось полтора часа ждать автобусов на остановке в аномальную жару.

Шесть городских автобусных маршрутов изменят схемы следования из-за ремонта на железнодорожном переезде в микрорайоне Северный. Об этом сообщается на сайте администрации города. «В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде по улице Панфилова движение автобусов <…> будет изменено», — рассказали в транспортном управлении Кургана. Изменения будут действовать с 18 часов 1 июня до 6 часов утра 2 июня. Схема движения изменится у шести маршрутов. Это автобусы №№ 15, 56, 58, 76, 97, 360. Движение «будет осуществляться по улицам: Дзержинского, Ястржембского, Баумана, Гвардейская», сообщили в мэрии. Посадка и высадка пассажиров будет происходить на действующих остановках. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на нехватку автобусов. Людям пришлось полтора часа ждать автобусов на остановке в аномальную жару.