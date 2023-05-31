Задержанный ФСБ челябинский депутат Иванов проиграл налоговикам суд на 262 млн рублей

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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, клетка, иванов олег, суд
Олег Иванов не смог отбиться от налоговой Фото:

Арбитражный суд Челябинской области оставил в силе решение ФНАС, начислившей фирме «Альфастрой» депутата гордумы Олега Иванова налогов на 262,7 млн рублей. Сам Иванов задержан ФСБ и находится под домашним арестом. Претензии налоговиков в суде оспаривали его адвокаты.

«Предложенные налогоплательщику к уплате пени составили в общей сумме 262 701 528,51 руб. Решением Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской решение инспекции утверждено. В удовлетворении заявленных требований отказать», — говорится в документе с решением суда, опубликованном на его сайте.

Иск к налоговой инспекции по Центральному району был подан «Альфастроем» 26 декабря 2022 года. Именно в этот день сотрудники ФСБ задержали Иванова, которому было предъявлено обвинение в неуплате налогов.

URA.RU не получилось связаться с Ивановым. В случае выхода на связь, он бы нарушил ограничения, наложенные на него судом.

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Арбитражный суд Челябинской области оставил в силе решение ФНАС, начислившей фирме «Альфастрой» депутата гордумы Олега Иванова налогов на 262,7 млн рублей. Сам Иванов задержан ФСБ и находится под домашним арестом. Претензии налоговиков в суде оспаривали его адвокаты. «Предложенные налогоплательщику к уплате пени составили в общей сумме 262 701 528,51 руб. Решением Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской решение инспекции утверждено. В удовлетворении заявленных требований отказать», — говорится в документе с решением суда, опубликованном на его сайте. Иск к налоговой инспекции по Центральному району был подан «Альфастроем» 26 декабря 2022 года. Именно в этот день сотрудники ФСБ задержали Иванова, которому было предъявлено обвинение в неуплате налогов. URA.RU не получилось связаться с Ивановым. В случае выхода на связь, он бы нарушил ограничения, наложенные на него судом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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