Задержанный ФСБ челябинский депутат Иванов проиграл налоговикам суд на 262 млн рублей

Олег Иванов не смог отбиться от налоговой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области оставил в силе решение ФНАС, начислившей фирме «Альфастрой» депутата гордумы Олега Иванова налогов на 262,7 млн рублей. Сам Иванов задержан ФСБ и находится под домашним арестом. Претензии налоговиков в суде оспаривали его адвокаты.

«Предложенные налогоплательщику к уплате пени составили в общей сумме 262 701 528,51 руб. Решением Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской решение инспекции утверждено. В удовлетворении заявленных требований отказать», — говорится в документе с решением суда, опубликованном на его сайте.

Иск к налоговой инспекции по Центральному району был подан «Альфастроем» 26 декабря 2022 года. Именно в этот день сотрудники ФСБ задержали Иванова, которому было предъявлено обвинение в неуплате налогов.

URA.RU не получилось связаться с Ивановым. В случае выхода на связь, он бы нарушил ограничения, наложенные на него судом.