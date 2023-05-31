В Росреестре объяснили судебный спор с «Красным и белым» в Челябинске

Росреестр: «Красное и белое» желает зарегистрировать участок в Челябинске без заявлений других владельцев

31 мая 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Суд с компанией «Красного и белого» в Росреестре объяснили отсутствием ряда заявлений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебный спор с ООО «Мистраль» из холдинга «Красное и белое» в управлении Росреестра по Челябинской области объяснили наличием нескольких собственников земли. В пресс-службе федеральной структуры URA.RU прокомментировали иск компании. «Общество „Мистраль“ является собственником долей в праве на земельный участок по улице Джамбула. Компания обратилась за уточнением границ участка без участия остальных собственников долей», — отметили URA.RU в Росреестре. Спор возник по поводу земли площадью 560 кв метров, предназначенной для строительства индивидуального дома. «Мистраль» пожелала уточнить границы и площадь участка. В управлении Росреестра URA.RU заявили, что актив поставлен на кадастровый учет с декларативной площадью, то есть местоположение его границ не определено. Чтобы изменить сведения об объекте, согласно федеральному закону, требуется получить заявление всех собственников земли. С иском «Мистраль» обратилась в арбитражный суд региона. Заявление оставили без движения до 28 июня. За предстоящий период истец должен устранить ряд недоработок. Предварительное заседание состоится 6 июля. Запрос комментария пресс-служба холдинга «Красное и белое» оставила без ответа.

Судебный спор с ООО «Мистраль» из холдинга «Красное и белое» в управлении Росреестра по Челябинской области объяснили наличием нескольких собственников земли. В пресс-службе федеральной структуры URA.RU прокомментировали иск компании. «Общество „Мистраль“ является собственником долей в праве на земельный участок по улице Джамбула. Компания обратилась за уточнением границ участка без участия остальных собственников долей», — отметили URA.RU в Росреестре. Спор возник по поводу земли площадью 560 кв метров, предназначенной для строительства индивидуального дома. «Мистраль» пожелала уточнить границы и площадь участка. В управлении Росреестра URA.RU заявили, что актив поставлен на кадастровый учет с декларативной площадью, то есть местоположение его границ не определено. Чтобы изменить сведения об объекте, согласно федеральному закону, требуется получить заявление всех собственников земли. С иском «Мистраль» обратилась в арбитражный суд региона. Заявление оставили без движения до 28 июня. За предстоящий период истец должен устранить ряд недоработок. Предварительное заседание состоится 6 июля. Запрос комментария пресс-служба холдинга «Красное и белое» оставила без ответа.