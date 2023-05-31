Арбенина заявила, что остается в России

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина не будет покидать Россию. Об этом заявила сама певица, прокомментировав фейковые новости о своем отъезде.
«Я никогда не комментирую фейки, но, видимо, тем самым я развязала руки всем этим невнятным telegram-каналам, которые в погоне за кликабельностью пытаются дурить народ, выдавая свои фантазии за мои высказывания. <…> Еще в 2022 году я сказала, что я никуда не уеду», — заявила Диана Арбенина в своих социальных сетях. Она отметила, что останется с Россией, со своим народом. Арбенина подчеркнула, что смерть — это всегда трагедия.
Ранее в некоторых регионах России были отменены концерты группы «Ночные снайперы». В частности, это случилось в Перми 10 апреля. Организаторам пришлось отменить концерт, чтобы, по их словам, избежать провокаций. До этого участники спецоперации потребовали запретить концерты певицы в группе в Перми и Челябинске.
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