Макрон допустил провал украинского наступления

Макрон: Западу нужно пересмотреть поддержку ВСУ, если конфликт на Украине затянется

31 мая 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон заявил, что Запад «откалибрует» поддержку Киева, если ВСУ провалят наступление Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку Киева на случай, если ВСУ провалят наступление, а конфликт затянется. Свое заявление он сделал на форуме по безопасности Globsec в Братиславе. «Мы должны готовить общественное мнение в наших странах к этому и быть в состоянии поддерживать Украину в условиях затяжного конфликта средней и высокой интенсивности. Для этого нам с партнерами необходимо пересмотреть и вновь проанализировать за лето формат нашей поддержки и что требуется для достижения результата», — заявил Эммануэль Макрон. Его слова приводит The Guardian. По его словам, украинской стороне нужно дать гарантии безопасности, пока она ждет своего членства в НАТО. Также он подчеркнул, что в случае провала наступления ВСУ, страны Запада подумают, «как откалибровать» военную поддержку Киева. Ранее стало известно о подготовке Киева к масштабному наступлению. Однако позже в СМИ начали писать, что украинская армия испытывает нехватку вооружения, личного состава или непригодность погодных условий. Недавно политолог и публицист Ростислав Ищенко предположил, что командование ВСУ вовсе могло отказаться от операции. По его словам, Киев решил беречь свои резервы для обороны, а США эту стратегию поддержали, пишет MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку Киева на случай, если ВСУ провалят наступление, а конфликт затянется. Свое заявление он сделал на форуме по безопасности Globsec в Братиславе. «Мы должны готовить общественное мнение в наших странах к этому и быть в состоянии поддерживать Украину в условиях затяжного конфликта средней и высокой интенсивности. Для этого нам с партнерами необходимо пересмотреть и вновь проанализировать за лето формат нашей поддержки и что требуется для достижения результата», — заявил Эммануэль Макрон. Его слова приводит The Guardian. По его словам, украинской стороне нужно дать гарантии безопасности, пока она ждет своего членства в НАТО. Также он подчеркнул, что в случае провала наступления ВСУ, страны Запада подумают, «как откалибровать» военную поддержку Киева. Ранее стало известно о подготовке Киева к масштабному наступлению. Однако позже в СМИ начали писать, что украинская армия испытывает нехватку вооружения, личного состава или непригодность погодных условий. Недавно политолог и публицист Ростислав Ищенко предположил, что командование ВСУ вовсе могло отказаться от операции. По его словам, Киев решил беречь свои резервы для обороны, а США эту стратегию поддержали, пишет MK.RU.