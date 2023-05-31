Макрон допустил провал украинского наступления

Макрон: Западу нужно пересмотреть поддержку ВСУ, если конфликт на Украине затянется
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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон заявил, что Запад «откалибрует» поддержку Киева, если ВСУ провалят наступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку Киева на случай, если ВСУ провалят наступление, а конфликт затянется. Свое заявление он сделал на форуме по безопасности Globsec в Братиславе.

«Мы должны готовить общественное мнение в наших странах к этому и быть в состоянии поддерживать Украину в условиях затяжного конфликта средней и высокой интенсивности. Для этого нам с партнерами необходимо пересмотреть и вновь проанализировать за лето формат нашей поддержки и что требуется для достижения результата», — заявил Эммануэль Макрон. Его слова приводит The Guardian.

По его словам, украинской стороне нужно дать гарантии безопасности, пока она ждет своего членства в НАТО. Также он подчеркнул, что в случае провала наступления ВСУ, страны Запада подумают, «как откалибровать» военную поддержку Киева.

Ранее стало известно о подготовке Киева к масштабному наступлению. Однако позже в СМИ начали писать, что украинская армия испытывает нехватку вооружения, личного состава или непригодность погодных условий. Недавно политолог и публицист Ростислав Ищенко предположил, что командование ВСУ вовсе могло отказаться от операции. По его словам, Киев решил беречь свои резервы для обороны, а США эту стратегию поддержали, пишет MK.RU.

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку Киева на случай, если ВСУ провалят наступление, а конфликт затянется. Свое заявление он сделал на форуме по безопасности Globsec в Братиславе. «Мы должны готовить общественное мнение в наших странах к этому и быть в состоянии поддерживать Украину в условиях затяжного конфликта средней и высокой интенсивности. Для этого нам с партнерами необходимо пересмотреть и вновь проанализировать за лето формат нашей поддержки и что требуется для достижения результата», — заявил Эммануэль Макрон. Его слова приводит The Guardian. По его словам, украинской стороне нужно дать гарантии безопасности, пока она ждет своего членства в НАТО. Также он подчеркнул, что в случае провала наступления ВСУ, страны Запада подумают, «как откалибровать» военную поддержку Киева. Ранее стало известно о подготовке Киева к масштабному наступлению. Однако позже в СМИ начали писать, что украинская армия испытывает нехватку вооружения, личного состава или непригодность погодных условий. Недавно политолог и публицист Ростислав Ищенко предположил, что командование ВСУ вовсе могло отказаться от операции. По его словам, Киев решил беречь свои резервы для обороны, а США эту стратегию поддержали, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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