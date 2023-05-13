Генерал ВС США Ходжес назвал новую причину провала наступления ВСУ

США могут нарушить планы Украины по контрнаступлению из-за чрезмерного давления на власти Киева. Об этом заявил экс-командующий силами НАТО в Европе, генерал ВС США Бен Ходжес.
«Единственное, я думаю, что может все запороть. Это оказание Западом сильного давления на Украину», — передает слова Бена Ходжеса
Согласно данным экс-командующего силами НАТО в Европе, в администрации президента США есть люди, кто против «абсолютной победы Украины». Это свидетельствует тому, что Запад не может определиться с четкими целями помощи Украине, считает Ходжес.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны РФ сообщали, что ВСУ начали контрнаступление, однако все атаки украинских подразделений были успешно отражены.
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