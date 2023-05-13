CNN: разведка США признает, что Украина не сможет победить

14 мая 2023 в 08:11 Размер текста - 17 +

Киеву не хватает мощности для победы над Россией, передает CNN Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не обладает достаточной мощью для победы над Россией. Таким мнением поделился научный сотрудник аналитического центра по вопросам внешней политики в Вашингтоне Дэниел Депетрис. «Представители американской разведки за закрытыми дверями признали, что Украина, вероятно, не обладает достаточной боевой мощью, чтобы победить Россию», — подчеркнул Дэниел Депетрис в эфире телеканала CNN. Он также вспоминает слова председатель Объединенного комитета начальников штабов, американского генерала Марка Милли, который заявлял, что Украина рано или поздно сядет за стол переговоров. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о том, что не стоит недооценивать Россию в ходе конфликта. США и другие страны Запада оказывают Киеву всевозможную поддержку в виде финансов и вооружения. Тем не менее генерал ВС США Бен Ходжес считает, что Вашингтон сильно давит на Украину и именно это станет причиной провала украинского наступления, передает телеканал 360.

Украина не обладает достаточной мощью для победы над Россией. Таким мнением поделился научный сотрудник аналитического центра по вопросам внешней политики в Вашингтоне Дэниел Депетрис. «Представители американской разведки за закрытыми дверями признали, что Украина, вероятно, не обладает достаточной боевой мощью, чтобы победить Россию», — подчеркнул Дэниел Депетрис в эфире телеканала CNN. Он также вспоминает слова председатель Объединенного комитета начальников штабов, американского генерала Марка Милли, который заявлял, что Украина рано или поздно сядет за стол переговоров. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о том, что не стоит недооценивать Россию в ходе конфликта. США и другие страны Запада оказывают Киеву всевозможную поддержку в виде финансов и вооружения. Тем не менее генерал ВС США Бен Ходжес считает, что Вашингтон сильно давит на Украину и именно это станет причиной провала украинского наступления, передает телеканал 360.