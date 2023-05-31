В курганской детской больнице сделают новую операционную. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детская больница красного креста. Курган, приемное отделение, красный крест, детская больница красного креста, областная детская больница красного креста
В курганской больнице появится новая операционная Фото:

В Курганской областной детской больнице имени Красного Креста будет оборудована новая операционная. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Выделили средства на ремонт операционного блока областной детской больницы имени Красного Креста. <…> не только обновим две уже имеющиеся операционные, но и оборудуем третью», — рассказал глава региона. Также в посте он разместил фотографии из ремонтируемого корпуса больницы.

Появление новой операционной, по мнению Шумкова, сможет помочь врачам увеличить объемы медпомощи детям. Также для новой операционной власти помогут закупить оборудование.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском городе Шадринске родители не смогли найти офтальмолога, чтобы помочь ребенку. Некоторых шадринцев отправляют за помощью к специалистам в Курган.

В Курганской областной детской больнице проходит ремонт
В Курганской областной детской больнице проходит ремонт
В больнице после ремонта появится новая операционная
В больнице после ремонта появится новая операционная
Курганские власти заявили, что выделили деньги на ремонт больницы и помогут закупить оборудование
Курганские власти заявили, что выделили деньги на ремонт больницы и помогут закупить оборудование

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской областной детской больнице имени Красного Креста будет оборудована новая операционная. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Выделили средства на ремонт операционного блока областной детской больницы имени Красного Креста. <…> не только обновим две уже имеющиеся операционные, но и оборудуем третью», — рассказал глава региона. Также в посте он разместил фотографии из ремонтируемого корпуса больницы. Появление новой операционной, по мнению Шумкова, сможет помочь врачам увеличить объемы медпомощи детям. Также для новой операционной власти помогут закупить оборудование. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском городе Шадринске родители не смогли найти офтальмолога, чтобы помочь ребенку. Некоторых шадринцев отправляют за помощью к специалистам в Курган.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...