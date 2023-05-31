В курганской детской больнице сделают новую операционную. Фото

31 мая 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

В курганской больнице появится новая операционная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской областной детской больнице имени Красного Креста будет оборудована новая операционная. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Выделили средства на ремонт операционного блока областной детской больницы имени Красного Креста. <…> не только обновим две уже имеющиеся операционные, но и оборудуем третью», — рассказал глава региона. Также в посте он разместил фотографии из ремонтируемого корпуса больницы. Появление новой операционной, по мнению Шумкова, сможет помочь врачам увеличить объемы медпомощи детям. Также для новой операционной власти помогут закупить оборудование. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском городе Шадринске родители не смогли найти офтальмолога, чтобы помочь ребенку. Некоторых шадринцев отправляют за помощью к специалистам в Курган. В Курганской областной детской больнице проходит ремонт фото: t.me/silavpravdevshumkov В больнице после ремонта появится новая операционная фото: t.me/silavpravdevshumkov Курганские власти заявили, что выделили деньги на ремонт больницы и помогут закупить оборудование фото: t.me/silavpravdevshumkov

В Курганской областной детской больнице имени Красного Креста будет оборудована новая операционная. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Выделили средства на ремонт операционного блока областной детской больницы имени Красного Креста. <…> не только обновим две уже имеющиеся операционные, но и оборудуем третью», — рассказал глава региона. Также в посте он разместил фотографии из ремонтируемого корпуса больницы. Появление новой операционной, по мнению Шумкова, сможет помочь врачам увеличить объемы медпомощи детям. Также для новой операционной власти помогут закупить оборудование. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском городе Шадринске родители не смогли найти офтальмолога, чтобы помочь ребенку. Некоторых шадринцев отправляют за помощью к специалистам в Курган.