Шадринцы не смогли найти офтальмолога в больницах, чтобы срочно помочь ребенку

31 мая 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

В Шадринских больницах не осталось детских офтальмологов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Шадринске Курганской области жители не смогли найти офтальмолога в больницах, чтобы помочь ребенку вытащить из глаза соринку. Ситуацию с поиском врача горожане описали в местном паблике соцсети «ВКонтакте». «Ребëнку в глаз попала соринка, обнаружили вечером. Утром приехали в детскую поликлинику, оказалась нет офтальмолога. Отправили в кабинет неотложной помощи, там дали направление в районку (Шадринская ЦРБ), в районке офтальмолог в отпуске. Позвонили в городскую поликлинику, там ответили, что нет лицензии на лечение детей. Что нам теперь делать? Шадринск, у нас совсем нет врачей в бесплатных поликлиниках! Что происходит?», — говорится в посте, опубликованном в группе «Шадринск. Подслушано» во «ВКонтакте». В комментариях к посту горожане пишут о своем опыте в подобных случаях: некоторые советуют обращаться в платные клиники Шадринска, другие — ехать за помощью в Курган. «Точно такая же ситуация случилась и у меня с сыном, правда он был уже совершеннолетним. В пятницу вечером попал осколок, соринка, два дня ездили по два круга все больницы, в воскресенье сказали ехать в Курган. Созвонилась с Курганом, итог: без направления не возьмут. В понедельник сына из поликлиники увезли на скорой в Курган: пошла уже инфекция. Глазик спасли», — написала Анна Черемисина. В депздраве агентству сообщили, что для рассмотрения вопроса данное сообщение направлено профильным специалистам. URA.RU направило в депздрав запрос с просьбой прокомментировать информацию, а также уточнить, где дети Шадринска могут получить помощь врачей-офтальмологов. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске после объединения больниц остался один детский врач-офтальмолог, второй специалист уволился по собственному желанию. В депздраве тогда сообщили, что при необходимости детей из горбольницы будут направлять в Шадринскую ЦРБ, чтобы оказать им помощь по профилю «офтальмология». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Шадринске Курганской области жители не смогли найти офтальмолога в больницах, чтобы помочь ребенку вытащить из глаза соринку. Ситуацию с поиском врача горожане описали в местном паблике соцсети «ВКонтакте». «Ребëнку в глаз попала соринка, обнаружили вечером. Утром приехали в детскую поликлинику, оказалась нет офтальмолога. Отправили в кабинет неотложной помощи, там дали направление в районку (Шадринская ЦРБ), в районке офтальмолог в отпуске. Позвонили в городскую поликлинику, там ответили, что нет лицензии на лечение детей. Что нам теперь делать? Шадринск, у нас совсем нет врачей в бесплатных поликлиниках! Что происходит?», — говорится в посте, опубликованном в группе «Шадринск. Подслушано» во «ВКонтакте». В комментариях к посту горожане пишут о своем опыте в подобных случаях: некоторые советуют обращаться в платные клиники Шадринска, другие — ехать за помощью в Курган. «Точно такая же ситуация случилась и у меня с сыном, правда он был уже совершеннолетним. В пятницу вечером попал осколок, соринка, два дня ездили по два круга все больницы, в воскресенье сказали ехать в Курган. Созвонилась с Курганом, итог: без направления не возьмут. В понедельник сына из поликлиники увезли на скорой в Курган: пошла уже инфекция. Глазик спасли», — написала Анна Черемисина. В депздраве агентству сообщили, что для рассмотрения вопроса данное сообщение направлено профильным специалистам. URA.RU направило в депздрав запрос с просьбой прокомментировать информацию, а также уточнить, где дети Шадринска могут получить помощь врачей-офтальмологов. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске после объединения больниц остался один детский врач-офтальмолог, второй специалист уволился по собственному желанию. В депздраве тогда сообщили, что при необходимости детей из горбольницы будут направлять в Шадринскую ЦРБ, чтобы оказать им помощь по профилю «офтальмология».