31 мая 2023

Под удар ВСУ в Шебекино попал завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, ураган, ВСУ, рсзо, stock
ВСУ попали по заводу в Шебекино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Шебекино, на этот раз попав в один из заводов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира. По информации telegram-канала SHOT, речь идет о заводе «Премиксов № 1».

«Ситуация в Шебекино лучше не становится. Идет обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания», — заявил Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своем telegram-аккаунте.

По данным telegram-канала SHOT, ВСУ попали по заводу «Премиксов № 1» в Шебекино. На предприятии случилось возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Отмечается, что во время атаки была задета линия электропередачи. Данный завод занимается производством обогатительных смесей и биологически активных веществ.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации об ударе украинских войск по заводу «Премиксов № 1» в Шебекино. На данный момент ответ не поступил.

Ранее Гладков порекомендовал жителям из обстреливаемых регионов переехать в соседние. Он обратился к губернаторам соседних областей, чтобы они помогли разместить детей и семьи из Шебекинского и Грайворонского округов. Также Гладков отметил, что при обстреле Шебекино в Белгородской области 31 мая никто не пострадал, передает телеканал 360.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Шебекино, на этот раз попав в один из заводов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира. По информации telegram-канала SHOT, речь идет о заводе «Премиксов № 1». «Ситуация в Шебекино лучше не становится. Идет обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания», — заявил Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своем telegram-аккаунте. По данным telegram-канала SHOT, ВСУ попали по заводу «Премиксов № 1» в Шебекино. На предприятии случилось возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Отмечается, что во время атаки была задета линия электропередачи. Данный завод занимается производством обогатительных смесей и биологически активных веществ. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации об ударе украинских войск по заводу «Премиксов № 1» в Шебекино. На данный момент ответ не поступил. Ранее Гладков порекомендовал жителям из обстреливаемых регионов переехать в соседние. Он обратился к губернаторам соседних областей, чтобы они помогли разместить детей и семьи из Шебекинского и Грайворонского округов. Также Гладков отметил, что при обстреле Шебекино в Белгородской области 31 мая никто не пострадал, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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