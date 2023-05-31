Под удар ВСУ в Шебекино попал завод

31 мая 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

ВСУ попали по заводу в Шебекино Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Шебекино, на этот раз попав в один из заводов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира. По информации telegram-канала SHOT, речь идет о заводе «Премиксов № 1». «Ситуация в Шебекино лучше не становится. Идет обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания», — заявил Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своем telegram-аккаунте . По данным telegram-канала SHOT, ВСУ попали по заводу «Премиксов № 1» в Шебекино. На предприятии случилось возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Отмечается, что во время атаки была задета линия электропередачи. Данный завод занимается производством обогатительных смесей и биологически активных веществ. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации об ударе украинских войск по заводу «Премиксов № 1» в Шебекино. На данный момент ответ не поступил. Ранее Гладков порекомендовал жителям из обстреливаемых регионов переехать в соседние. Он обратился к губернаторам соседних областей, чтобы они помогли разместить детей и семьи из Шебекинского и Грайворонского округов. Также Гладков отметил, что при обстреле Шебекино в Белгородской области 31 мая никто не пострадал, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Шебекино, на этот раз попав в один из заводов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира. По информации telegram-канала SHOT, речь идет о заводе «Премиксов № 1». «Ситуация в Шебекино лучше не становится. Идет обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания», — заявил Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своем telegram-аккаунте. По данным telegram-канала SHOT, ВСУ попали по заводу «Премиксов № 1» в Шебекино. На предприятии случилось возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Отмечается, что во время атаки была задета линия электропередачи. Данный завод занимается производством обогатительных смесей и биологически активных веществ. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации об ударе украинских войск по заводу «Премиксов № 1» в Шебекино. На данный момент ответ не поступил. Ранее Гладков порекомендовал жителям из обстреливаемых регионов переехать в соседние. Он обратился к губернаторам соседних областей, чтобы они помогли разместить детей и семьи из Шебекинского и Грайворонского округов. Также Гладков отметил, что при обстреле Шебекино в Белгородской области 31 мая никто не пострадал, передает телеканал 360.