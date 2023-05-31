Гладков предложил жителям обстреливаемых ВСУ районов временно уехать в соседние области

Соседние с Белгородской областью регионы готовы принять детей, семьи с детьми и пожилых людей из обстреливаемых ВСУ Шебекинского и Грайворонского округов. Об этом заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Обратился к губернаторам соседних областей, чтобы помогли разместить детей и семьи из Шебекинского и Грайворонского округов. Откликнулись все, в том числе Липецкая, Воронежская, Ярославская области и другие. В Томскую область отправляем детей — далеко, но точно безопасно», — сообщил Гладков в ходе прямого эфира в своем telegram-канале.
По его словам, все вопросы, касающиеся охраны квартир и домов, размещения домашних животных, оплаты коммунальных услуг на время отсутствия будут решаться индивидуально. Желающие временно уехать из обстреливаемых населенных пунктов могут обращаться к главам местных администраций. Также Гладков отметил, что для обучения бойцов местной самообороны прибыли лучшие инструкторы, в том числе прошедшие зону СВО.
В результате ночного массированного удара ВСУ по Шебекино 31 мая пострадали четыре человека. Снарядами «Града» выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных домах и четырех частных домовладениях, в школе и двух административных зданиях. С сегодняшнего дня из Шебекинского и Грайворонского округов начали вывозить детей.
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