Земфира* опровергла получение французского гражданства

31 мая 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Земфира* отметила, что платит налоги в РФ, однако уже год не живет в России Фото: m.zakharova/Flickr новость из сюжета Иноагенты РФ Российская певица Земфира Рамазанова (признана иноагентом в РФ) опровергла сообщения о том, что она получила французское гражданство. Об этом она выпустила пост в социальной сети. «В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. […] Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было», — написала она на странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Она подчеркнула, что кроме российского гражданства у нее никакого больше нет и не будет. Также Земфира отметила, что регулярно платить налоги в РФ. В среду, 31 мая, многие telegram-каналы начали публиковать информацию о том, что Земфира якобы получила французское гражданство, пишет МК . Это связали с тем, что певица уже около полутора лет живет во Франции и вместе с российской актрисой Ренатой Литвиновой занимается организацией исполнительного искусства. *Земфира внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов 10 февраля. В мае она обратилась с иском к Минюсту РФ с просьбой снять с нее этот статус.

Российская певица Земфира Рамазанова (признана иноагентом в РФ) опровергла сообщения о том, что она получила французское гражданство. Об этом она выпустила пост в социальной сети. «В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. […] Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было», — написала она на странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Она подчеркнула, что кроме российского гражданства у нее никакого больше нет и не будет. Также Земфира отметила, что регулярно платить налоги в РФ. В среду, 31 мая, многие telegram-каналы начали публиковать информацию о том, что Земфира якобы получила французское гражданство, пишет МК. Это связали с тем, что певица уже около полутора лет живет во Франции и вместе с российской актрисой Ренатой Литвиновой занимается организацией исполнительного искусства. *Земфира внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов 10 февраля. В мае она обратилась с иском к Минюсту РФ с просьбой снять с нее этот статус.