В Тюмени пенсионерку сбил автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Об обстоятельствах ДТП не сообщается Фото:

В Тюмени на улице Полевой пенсионерку сбил автомобиль. Об этом сообщает паблик «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«В районе Бабарынки на улице Полевой легковушка сбила бабушку. Пожилая женщина жива, но образовалась большая пробка», — говорится в посте.

Об обстоятельствах происшествия не сообщается. В Госавтоинспекции Тюменской области ситуацию пока не прокомментировали. Агентство направило запрос в ведомство, ответ на него ожидается.

Фото:

Ранее в Тюмени во дворе многоэтажки иномарка сбила 7-летнего ребенка. Мальчик перебегал дорогу с другими детьми. Водитель иномарки не успел затормозить. В результате аварии ребенок был травмирован.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на улице Полевой пенсионерку сбил автомобиль. Об этом сообщает паблик «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «В районе Бабарынки на улице Полевой легковушка сбила бабушку. Пожилая женщина жива, но образовалась большая пробка», — говорится в посте. Об обстоятельствах происшествия не сообщается. В Госавтоинспекции Тюменской области ситуацию пока не прокомментировали. Агентство направило запрос в ведомство, ответ на него ожидается. Ранее в Тюмени во дворе многоэтажки иномарка сбила 7-летнего ребенка. Мальчик перебегал дорогу с другими детьми. Водитель иномарки не успел затормозить. В результате аварии ребенок был травмирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...