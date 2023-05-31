Об обстоятельствах ДТП не сообщается Фото: Московец Илья © URA.RU

В Тюмени на улице Полевой пенсионерку сбил автомобиль. Об этом сообщает паблик «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«В районе Бабарынки на улице Полевой легковушка сбила бабушку. Пожилая женщина жива, но образовалась большая пробка», — говорится в посте.

Об обстоятельствах происшествия не сообщается. В Госавтоинспекции Тюменской области ситуацию пока не прокомментировали. Агентство направило запрос в ведомство, ответ на него ожидается.

Фото: «ЧП Тюмень»

Ранее в Тюмени во дворе многоэтажки иномарка сбила 7-летнего ребенка. Мальчик перебегал дорогу с другими детьми. Водитель иномарки не успел затормозить. В результате аварии ребенок был травмирован.