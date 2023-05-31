В Тюмени бойцовская собака напала на ребенка

01 июня 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Два года назад эта же собака напала на мать пострадавшего ребенка Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Тюмени 31 мая соседская бойцовская собака покусала ребенка. Об этом сообщает городской паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Моя дочь пошла на прогулку. Пока ждала лифт, выбежала из квартиры соседская собака, не знаю конечно породу, но бойцовская. Это был ужас, покусала ее, ребенок в испуге, кричала дико, час ждали скорую в больнице были два часа, и час после этого всего ужаса в полиции», — комментирует мама пострадавшего ребенка. Отмечается, что напавшая собака и прежде вела себя агрессивно. Два года назад она покусала маму пострадавшей девочки. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ на него получен не был. Ранее в лифте многоквартирного дома в Тюмени собака покусала двухлетнего ребенка за лицо. По решению суда, хозяин питомца заплатит потерпевшему миллион рублей.

В Тюмени 31 мая соседская бойцовская собака покусала ребенка. Об этом сообщает городской паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Моя дочь пошла на прогулку. Пока ждала лифт, выбежала из квартиры соседская собака, не знаю конечно породу, но бойцовская. Это был ужас, покусала ее, ребенок в испуге, кричала дико, час ждали скорую в больнице были два часа, и час после этого всего ужаса в полиции», — комментирует мама пострадавшего ребенка. Отмечается, что напавшая собака и прежде вела себя агрессивно. Два года назад она покусала маму пострадавшей девочки. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ на него получен не был. Ранее в лифте многоквартирного дома в Тюмени собака покусала двухлетнего ребенка за лицо. По решению суда, хозяин питомца заплатит потерпевшему миллион рублей.