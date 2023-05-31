31 мая 2023

В Тюмени бойцовская собака напала на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 7. Нижневартовск, нападение, опасность, злая собака
Два года назад эта же собака напала на мать пострадавшего ребенка Фото:

В Тюмени 31 мая соседская бойцовская собака покусала ребенка. Об этом сообщает городской паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Моя дочь пошла на прогулку. Пока ждала лифт, выбежала из квартиры соседская собака, не знаю конечно породу, но бойцовская. Это был ужас, покусала ее, ребенок в испуге, кричала дико, час ждали скорую в больнице были два часа, и час после этого всего ужаса в полиции», — комментирует мама пострадавшего ребенка.

Отмечается, что напавшая собака и прежде вела себя агрессивно. Два года назад она покусала маму пострадавшей девочки. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ на него получен не был.

Ранее в лифте многоквартирного дома в Тюмени собака покусала двухлетнего ребенка за лицо. По решению суда, хозяин питомца заплатит потерпевшему миллион рублей.

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В Тюмени 31 мая соседская бойцовская собака покусала ребенка. Об этом сообщает городской паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Моя дочь пошла на прогулку. Пока ждала лифт, выбежала из квартиры соседская собака, не знаю конечно породу, но бойцовская. Это был ужас, покусала ее, ребенок в испуге, кричала дико, час ждали скорую в больнице были два часа, и час после этого всего ужаса в полиции», — комментирует мама пострадавшего ребенка. Отмечается, что напавшая собака и прежде вела себя агрессивно. Два года назад она покусала маму пострадавшей девочки. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ на него получен не был. Ранее в лифте многоквартирного дома в Тюмени собака покусала двухлетнего ребенка за лицо. По решению суда, хозяин питомца заплатит потерпевшему миллион рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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