В Тюмени бойцовская собака напала на ребенка

В Тюмени 31 мая соседская бойцовская собака покусала ребенка. Об этом сообщает городской паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«Моя дочь пошла на прогулку. Пока ждала лифт, выбежала из квартиры соседская собака, не знаю конечно породу, но бойцовская. Это был ужас, покусала ее, ребенок в испуге, кричала дико, час ждали скорую в больнице были два часа, и час после этого всего ужаса в полиции», — комментирует мама пострадавшего ребенка.
Отмечается, что напавшая собака и прежде вела себя агрессивно. Два года назад она покусала маму пострадавшей девочки. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ на него получен не был.
Ранее в лифте многоквартирного дома в Тюмени собака покусала двухлетнего ребенка за лицо. По решению суда, хозяин питомца заплатит потерпевшему миллион рублей.
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