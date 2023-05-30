30 мая 2023

В ЯНАО появится студия психологической помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде откроют студию психологической помощи Фото:

Предприниматель из Салехарда (ЯНАО) откроет студию психологической помощи. Планируется, что это будет целое арт-пространство с различными мероприятиями, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В Салехарде откроют студию психологической помощи. По проекту, это будет целое арт-пространство, где можно организовывать мастер-классы по нейрографике, трансформационные игры, индивидуальные или групповые консультации психолога, мастермайнды и еще много всего интересного», — сказано в сообщении.

В центр могут приходить все жители окружной столицы. Но в первую очередь он создан для семей участников СВО и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Планируется, что студия откроете в течение месяца. Сейчас девушка ищет подходящее помещение.

Ранее сообщалось, что жительница округа при помощи властей открыла косметический салон. Помещение предоставили в рамках реализации мер господдержки для самозанятых.

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Предприниматель из Салехарда (ЯНАО) откроет студию психологической помощи. Планируется, что это будет целое арт-пространство с различными мероприятиями, сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В Салехарде откроют студию психологической помощи. По проекту, это будет целое арт-пространство, где можно организовывать мастер-классы по нейрографике, трансформационные игры, индивидуальные или групповые консультации психолога, мастермайнды и еще много всего интересного», — сказано в сообщении. В центр могут приходить все жители окружной столицы. Но в первую очередь он создан для семей участников СВО и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Планируется, что студия откроете в течение месяца. Сейчас девушка ищет подходящее помещение. Ранее сообщалось, что жительница округа при помощи властей открыла косметический салон. Помещение предоставили в рамках реализации мер господдержки для самозанятых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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