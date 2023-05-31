«Известия»: в РФ хотят установить ежегодную выплату для детей

01 июня 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили новую выплату на детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме предложили установить ежегодную выплату ко Дню защиты детей. С таким предложением выступили представители фракции ЛДПР. «Предусмотренная законопроектом небольшая выплата к Международному дню защиты детей позволит взрослым подарить детям еще один повод для радости и улыбки. Это станет напоминанием о необходимости соблюдения прав и законных интересов детей», — пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. По данным издания, размер ежегодной выплаты на детей составит 20% от прожиточного минимума. Получить ее сможет каждый ребенок до 16 лет, имеющий гражданство РФ. Законопроект, как подчеркивает издание, уже поддерживают в профильных комитетах Госдумы, где предлагают увеличить новую выплату до уровня прожиточного минимума. Однако сумму ежегодной выплаты из бюджета, по данным издания, еще необходимо обосновать. Ранее URA.RU сообщало, что в России увеличилось число семей, которые смогут оформить ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Чтобы ее получить среднедушевой доход должен быть меньше двух прожиточных минимумов на год обращения, а не на второй квартал прошлого года, как это было раньше.

В Госдуме предложили установить ежегодную выплату ко Дню защиты детей. С таким предложением выступили представители фракции ЛДПР. «Предусмотренная законопроектом небольшая выплата к Международному дню защиты детей позволит взрослым подарить детям еще один повод для радости и улыбки. Это станет напоминанием о необходимости соблюдения прав и законных интересов детей», — пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. По данным издания, размер ежегодной выплаты на детей составит 20% от прожиточного минимума. Получить ее сможет каждый ребенок до 16 лет, имеющий гражданство РФ. Законопроект, как подчеркивает издание, уже поддерживают в профильных комитетах Госдумы, где предлагают увеличить новую выплату до уровня прожиточного минимума. Однако сумму ежегодной выплаты из бюджета, по данным издания, еще необходимо обосновать. Ранее URA.RU сообщало, что в России увеличилось число семей, которые смогут оформить ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Чтобы ее получить среднедушевой доход должен быть меньше двух прожиточных минимумов на год обращения, а не на второй квартал прошлого года, как это было раньше.