Минобороны: военно-транспортную авиацию ВКС России пополнят новым авиаполком 01 июня 2023 в 03:08 Размер текста - 17 + Летчики ВТА обеспечивают группировки войск в спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU В летний период обучения 2023 года командование военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России сформирует новый военно-транспортный авиаполк. Об этом сообщает Министерство обороны страны в день образования ВТА. «В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит сформировать новый военно-транспортный авиационный полк, ввести в строй молодых летчиков-выпускников 2023 года, подготовить молодых командиров кораблей», — сообщают в Минобороны. В ведомстве добавили, что будет продолжена работа над освоением новой модернизированной авиационной техники, и обеспечением высокого уровня подготовки личного состава и исправности авиационной техники. Действующие летчики ВТА обеспечивают группировки войск в спецоперации на Украине. Также за последнее время военно-транспортная авиация занималась доставкой грузов парашютным и посадочным способом для арктической полярной станции Барнео и эвакуацией более 200 человек из Судана. ВТА отличились и участием в ликвидации природных пожаров в России. Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что ранение главнокомандующего ВСУ говорит о « качественной работе » воздушно-космических сил России. Залужный, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам В летний период обучения 2023 года командование военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России сформирует новый военно-транспортный авиаполк. Об этом сообщает Министерство обороны страны в день образования ВТА. «В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит сформировать новый военно-транспортный авиационный полк, ввести в строй молодых летчиков-выпускников 2023 года, подготовить молодых командиров кораблей», — сообщают в Минобороны. В ведомстве добавили, что будет продолжена работа над освоением новой модернизированной авиационной техники, и обеспечением высокого уровня подготовки личного состава и исправности авиационной техники. Действующие летчики ВТА обеспечивают группировки войск в спецоперации на Украине. Также за последнее время военно-транспортная авиация занималась доставкой грузов парашютным и посадочным способом для арктической полярной станции Барнео и эвакуацией более 200 человек из Судана. ВТА отличились и участием в ликвидации природных пожаров в России. Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что ранение главнокомандующего ВСУ говорит о «качественной работе» воздушно-космических сил России. Залужный, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям