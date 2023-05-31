31 мая 2023

Минобороны: военно-транспортную авиацию ВКС России пополнят новым авиаполком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция Парада Победы-2022. Москва, армия, военные, парад победы, су24, авиация, 9 мая, красная площадь, самолет, ввс, су-24, солдат, воздушный парад, вкс россии, су 24
Летчики ВТА обеспечивают группировки войск в спецоперации на Украине Фото:

В летний период обучения 2023 года командование военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России сформирует новый военно-транспортный авиаполк. Об этом сообщает Министерство обороны страны в день образования ВТА.

«В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит сформировать новый военно-транспортный авиационный полк, ввести в строй молодых летчиков-выпускников 2023 года, подготовить молодых командиров кораблей», — сообщают в Минобороны. В ведомстве добавили, что будет продолжена работа над освоением новой модернизированной авиационной техники, и обеспечением высокого уровня подготовки личного состава и исправности авиационной техники.

Действующие летчики ВТА обеспечивают группировки войск в спецоперации на Украине. Также за последнее время военно-транспортная авиация занималась доставкой грузов парашютным и посадочным способом для арктической полярной станции Барнео и эвакуацией более 200 человек из Судана. ВТА отличились и участием в ликвидации природных пожаров в России.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что ранение главнокомандующего ВСУ говорит о «качественной работе» воздушно-космических сил России. Залужный, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В летний период обучения 2023 года командование военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России сформирует новый военно-транспортный авиаполк. Об этом сообщает Министерство обороны страны в день образования ВТА. «В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит сформировать новый военно-транспортный авиационный полк, ввести в строй молодых летчиков-выпускников 2023 года, подготовить молодых командиров кораблей», — сообщают в Минобороны. В ведомстве добавили, что будет продолжена работа над освоением новой модернизированной авиационной техники, и обеспечением высокого уровня подготовки личного состава и исправности авиационной техники. Действующие летчики ВТА обеспечивают группировки войск в спецоперации на Украине. Также за последнее время военно-транспортная авиация занималась доставкой грузов парашютным и посадочным способом для арктической полярной станции Барнео и эвакуацией более 200 человек из Судана. ВТА отличились и участием в ликвидации природных пожаров в России. Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что ранение главнокомандующего ВСУ говорит о «качественной работе» воздушно-космических сил России. Залужный, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...