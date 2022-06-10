Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора

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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, митволь олег
Олега Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей Фото:

Суд в Красноярске постановил задержать бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Его обвиняют в хищении 900 млн рублей.

«Суд в Красноярске арестовал Митволя на 1 месяц и 17 дней. Его подозревают в хищении 900 млн рублей», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.

При этом помощница Митволя назвала его задержание «заминкой». «Его задержание — это временная заминка. А обвинение в хищении — это непроверенная информация», — заявила помощница.

По данным РБК, Митволь похитил деньги, выделенные аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. При этом обыски у него проходили еще в 2013 году, когда он работал префектом, пишет RT.

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Суд в Красноярске постановил задержать бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Его обвиняют в хищении 900 млн рублей. «Суд в Красноярске арестовал Митволя на 1 месяц и 17 дней. Его подозревают в хищении 900 млн рублей», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. При этом помощница Митволя назвала его задержание «заминкой». «Его задержание — это временная заминка. А обвинение в хищении — это непроверенная информация», — заявила помощница. По данным РБК, Митволь похитил деньги, выделенные аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. При этом обыски у него проходили еще в 2013 году, когда он работал префектом, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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