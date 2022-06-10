Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора

10 июня 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Олега Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд в Красноярске постановил задержать бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Его обвиняют в хищении 900 млн рублей. «Суд в Красноярске арестовал Митволя на 1 месяц и 17 дней. Его подозревают в хищении 900 млн рублей», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. При этом помощница Митволя назвала его задержание «заминкой». «Его задержание — это временная заминка. А обвинение в хищении — это непроверенная информация», — заявила помощница. По данным РБК, Митволь похитил деньги, выделенные аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. При этом обыски у него проходили еще в 2013 году, когда он работал префектом, пишет RT. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Суд в Красноярске постановил задержать бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Его обвиняют в хищении 900 млн рублей. «Суд в Красноярске арестовал Митволя на 1 месяц и 17 дней. Его подозревают в хищении 900 млн рублей», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. При этом помощница Митволя назвала его задержание «заминкой». «Его задержание — это временная заминка. А обвинение в хищении — это непроверенная информация», — заявила помощница. По данным РБК, Митволь похитил деньги, выделенные аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. При этом обыски у него проходили еще в 2013 году, когда он работал префектом, пишет RT.