Хинштейн: Митволь признался, что украл 900 миллионов

10 июня 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Олега Митволя ждет избрание меры пресечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Задержанный экс-замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь, которого обвиняют в хищении 900 млн рублей, пошел на сделку со следствием. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием. Это означает, что он признает свою вину», — написал он в своем telegram-канале. По словам Хинштейна, Митволь будет изобличать других причастных. Депутат Госдумы назвал такое решение «единственно правильным». Об аресте Митволя в Красноярске стало известно 10 июня. Митволь занимает пост председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», дополняет телеканал 360. С 2004 по 2009 год он был заместителем главы Росприроднадзора, пишет Vse42.ru. А с 2009 по 2010 — префектом Северного административного округа Москвы. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Задержанный экс-замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь, которого обвиняют в хищении 900 млн рублей, пошел на сделку со следствием. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием. Это означает, что он признает свою вину», — написал он в своем telegram-канале. По словам Хинштейна, Митволь будет изобличать других причастных. Депутат Госдумы назвал такое решение «единственно правильным». Об аресте Митволя в Красноярске стало известно 10 июня. Митволь занимает пост председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», дополняет телеканал 360. С 2004 по 2009 год он был заместителем главы Росприроднадзора, пишет Vse42.ru. А с 2009 по 2010 — префектом Северного административного округа Москвы.