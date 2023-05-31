31 мая 2023

В спортшколе Кургана, которую негласно курирует супруга Шумкова, установят видеонаблюдение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Установка видеокамер и систем безопасности в школе. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамера, тепловизор, система безопасности, валли
После пожара в спортшколе Кургана смонтируют видеонаблюдение Фото:

В Кургане в детской спортшколе №1 на улице Гоголя, 103, Б смонтируют современную систему видеонаблюдения. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Монтаж системы линий связи, круглосуточного видеонаблюдения и автоматической записи (хранения) не менее 30 суток. Начальная цена контракта 818 тысяч рублей», — указано в техзадании.

Установить систему видеонаблюдения планируется до 25 августа. В январе в ДЮСШ №1 был пожар. Как передавал с места событий корреспондент URA.RU — Ольга Шумкова приезжала к зданию спортивной школы. От комментариев Шумкова тогда отказалась.

По данным источников URA.RU из спортивной сферы, Ольга Шумкова неформально курировала направление по развитию акробатической гимнастики в регионе и танцев, в частности данную спортивную школу. Жена губернатора по мере возможности способствует продвижению этого направления среди детей, участие их в соревнованиях.

Ранее URA.RU сообщало, что 16 января в МЧС поступило сообщение о пожаре в детской спортивной школе №1 города Кургана. К школе приезжала мэр Елена Ситникова и начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в детской спортшколе №1 на улице Гоголя, 103, Б смонтируют современную систему видеонаблюдения. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Монтаж системы линий связи, круглосуточного видеонаблюдения и автоматической записи (хранения) не менее 30 суток. Начальная цена контракта 818 тысяч рублей», — указано в техзадании. Установить систему видеонаблюдения планируется до 25 августа. В январе в ДЮСШ №1 был пожар. Как передавал с места событий корреспондент URA.RU — Ольга Шумкова приезжала к зданию спортивной школы. От комментариев Шумкова тогда отказалась. По данным источников URA.RU из спортивной сферы, Ольга Шумкова неформально курировала направление по развитию акробатической гимнастики в регионе и танцев, в частности данную спортивную школу. Жена губернатора по мере возможности способствует продвижению этого направления среди детей, участие их в соревнованиях. Ранее URA.RU сообщало, что 16 января в МЧС поступило сообщение о пожаре в детской спортивной школе №1 города Кургана. К школе приезжала мэр Елена Ситникова и начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...