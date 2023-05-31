В спортшколе Кургана, которую негласно курирует супруга Шумкова, установят видеонаблюдение

01 июня 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

После пожара в спортшколе Кургана смонтируют видеонаблюдение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане в детской спортшколе №1 на улице Гоголя, 103, Б смонтируют современную систему видеонаблюдения. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Монтаж системы линий связи, круглосуточного видеонаблюдения и автоматической записи (хранения) не менее 30 суток. Начальная цена контракта 818 тысяч рублей», — указано в техзадании. Установить систему видеонаблюдения планируется до 25 августа. В январе в ДЮСШ №1 был пожар. Как передавал с места событий корреспондент URA.RU — Ольга Шумкова приезжала к зданию спортивной школы. От комментариев Шумкова тогда отказалась. По данным источников URA.RU из спортивной сферы, Ольга Шумкова неформально курировала направление по развитию акробатической гимнастики в регионе и танцев, в частности данную спортивную школу. Жена губернатора по мере возможности способствует продвижению этого направления среди детей, участие их в соревнованиях. Ранее URA.RU сообщало, что 16 января в МЧС поступило сообщение о пожаре в детской спортивной школе №1 города Кургана. К школе приезжала мэр Елена Ситникова и начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.

В Кургане в детской спортшколе №1 на улице Гоголя, 103, Б смонтируют современную систему видеонаблюдения. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Монтаж системы линий связи, круглосуточного видеонаблюдения и автоматической записи (хранения) не менее 30 суток. Начальная цена контракта 818 тысяч рублей», — указано в техзадании. Установить систему видеонаблюдения планируется до 25 августа. В январе в ДЮСШ №1 был пожар. Как передавал с места событий корреспондент URA.RU — Ольга Шумкова приезжала к зданию спортивной школы. От комментариев Шумкова тогда отказалась. По данным источников URA.RU из спортивной сферы, Ольга Шумкова неформально курировала направление по развитию акробатической гимнастики в регионе и танцев, в частности данную спортивную школу. Жена губернатора по мере возможности способствует продвижению этого направления среди детей, участие их в соревнованиях. Ранее URA.RU сообщало, что 16 января в МЧС поступило сообщение о пожаре в детской спортивной школе №1 города Кургана. К школе приезжала мэр Елена Ситникова и начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.