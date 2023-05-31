31 мая 2023

Челябинцам пообещали экстремальную жару в начале лета

Вильфанд: в начале июня в Челябинской области температура воздуха будет на 5 градусов выше нормы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
В начале июня в Челябинской области вновь будет жарко Фото:

В Челябинской области в начале июня температура воздуха окажется на 4-5 градусов выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На огромной территории нашей страны прогнозируется в июне температура выше нормы — от Волги до западных границ Якутии. Температура воздуха в начале июня окажется на 4-5 градусов выше нормы — в Поволжье, на Урале и юге Сибири», — отметил Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в региональном ЦГМС URA.RU сообщили, что 1,2 и 3 июня в Челябинской области ожидаются дожди и грозы. Но на температуре изменение погоды никак не скажется: 1, 2 и 3 июня на Южном Урале сохранится аномальная жара до 36 градусов.

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В Челябинской области в начале июня температура воздуха окажется на 4-5 градусов выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «На огромной территории нашей страны прогнозируется в июне температура выше нормы — от Волги до западных границ Якутии. Температура воздуха в начале июня окажется на 4-5 градусов выше нормы — в Поволжье, на Урале и юге Сибири», — отметил Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее в региональном ЦГМС URA.RU сообщили, что 1,2 и 3 июня в Челябинской области ожидаются дожди и грозы. Но на температуре изменение погоды никак не скажется: 1, 2 и 3 июня на Южном Урале сохранится аномальная жара до 36 градусов.
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Ссылки по теме
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