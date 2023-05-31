Мэр из ЯНАО рассказала об организации детского труда и отдыха в городе

Власти Лабытнанги (ЯНАО) увеличили количество рабочих мест для детского трудоустройства в летний период. Кроме того, для детей будут организованы школьные лагеря отдыха, сообщила глава города Марина Трескова.
«В этом году увеличили финансирование и соответственно количество рабочих мест, с 314 до 400. В приоритете — льготные категории», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Трескова.
Кроме возможности подработать, дети смогут отдохнуть на базе местных образовательных учреждений. В детском саду «Снежинка» откроется оздоровительная смена для будущих первоклассников, также будут организованы спортивные смены для школьников.
Ранее URA.RU рассказало, что глава Ямальского района Андрей Кугаевский сообщил о создании в районных муниципалитетах трехсот вакансий для подработки школьников. Дети до 15 лет будут работать по 2,5 часа, а старшие школьники по 3,5 часа.
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