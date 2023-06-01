Экс-советник Кучмы назвал причину срыва контрнаступления ВСУ

Внимание НАТО сейчас сосредоточено на помощи Сербии в их конфликте. Поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут лишены поддержки со стороны альянса. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он уточнил, что контрнаступление ВСУ невозможно именно по этой причине.
«Войска НАТО и военный контингент, размещенный на территории Балкан, будет оттянут в пользу решения проблемы среди самой Европы (конфликта между Косово и Сербией — прим. URA.RU). Конечно, ни о каком контрнаступлении при таком кризисе не может идти речи», — сказал Соскин в видео на своем youtube-канале. Он уточнил, что передислокация войск НАТО в Сербию является прямым показателем ослабления поддержки альянса для Украины.
Конфликт в Сербии обострился в 2022 году после того, как власти ввели запрет на въезд на территорию края машин с сербскими номерами. После этого началались локальные бои. В конфликт вмешалась НАТО. Соскин исключил Кучмы исключил контрнаступление ВСУ в 2023 году, пишет «Национальная служба новостей». По словам экс-советника, сейчас украинским войскам не хватает бойцов, бронетехники, артиллерии, авиации и снарядов в большом объеме. Также Соскин говорил, что ВСУ понесут огромные потери, если все же начнут наступление, передает телеканал 360.
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