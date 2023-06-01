Экс-советник Кучмы назвал причину срыва контрнаступления ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут начать контрнаступление из-за отсутствия поддержки НАТО

01 июня 2023 в 08:36 Размер текста - 17 +

Войска НАТО не смогут помочь ВСУ при контрнаступлении, заявил Олег Соскин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Внимание НАТО сейчас сосредоточено на помощи Сербии в их конфликте. Поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут лишены поддержки со стороны альянса. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он уточнил, что контрнаступление ВСУ невозможно именно по этой причине. «Войска НАТО и военный контингент, размещенный на территории Балкан, будет оттянут в пользу решения проблемы среди самой Европы (конфликта между Косово и Сербией — прим. URA.RU). Конечно, ни о каком контрнаступлении при таком кризисе не может идти речи», — сказал Соскин в видео на своем youtube-канале. Он уточнил, что передислокация войск НАТО в Сербию является прямым показателем ослабления поддержки альянса для Украины. Конфликт в Сербии обострился в 2022 году после того, как власти ввели запрет на въезд на территорию края машин с сербскими номерами. После этого началались локальные бои. В конфликт вмешалась НАТО. Соскин исключил Кучмы исключил контрнаступление ВСУ в 2023 году, пишет «Национальная служба новостей». По словам экс-советника, сейчас украинским войскам не хватает бойцов, бронетехники, артиллерии, авиации и снарядов в большом объеме. Также Соскин говорил, что ВСУ понесут огромные потери, если все же начнут наступление, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Внимание НАТО сейчас сосредоточено на помощи Сербии в их конфликте. Поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут лишены поддержки со стороны альянса. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он уточнил, что контрнаступление ВСУ невозможно именно по этой причине. «Войска НАТО и военный контингент, размещенный на территории Балкан, будет оттянут в пользу решения проблемы среди самой Европы (конфликта между Косово и Сербией — прим. URA.RU). Конечно, ни о каком контрнаступлении при таком кризисе не может идти речи», — сказал Соскин в видео на своем youtube-канале. Он уточнил, что передислокация войск НАТО в Сербию является прямым показателем ослабления поддержки альянса для Украины. Конфликт в Сербии обострился в 2022 году после того, как власти ввели запрет на въезд на территорию края машин с сербскими номерами. После этого началались локальные бои. В конфликт вмешалась НАТО. Соскин исключил Кучмы исключил контрнаступление ВСУ в 2023 году, пишет «Национальная служба новостей». По словам экс-советника, сейчас украинским войскам не хватает бойцов, бронетехники, артиллерии, авиации и снарядов в большом объеме. Также Соскин говорил, что ВСУ понесут огромные потери, если все же начнут наступление, передает телеканал 360.