Гладков рассказал о пострадавших при ночном обстреле Шебекино

Гладков: при ночном обстреле ВСУ пострадали пять человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
При обстреле ВСУ пострадал полицейский, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате ночных обстрелов ВСУ города Шебекино в Белгородской области ранены пять человек, среди которых сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под непрекращающимся огнем [ночью находился] Шебекино. <…> По предварительным данным, есть пятеро пострадавших», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Уточняется, что полицейский получил ранение с открытым переломом плечевой кости. Две женщины госпитализированы с осколочными ранениями. Также пострадал охранник моста. Трое человек в больнице. Кроме того, один из жителей находится без сознания с ранениями средней тяжести.

В городе есть разрушения. Частный дом загорелся после попадания снаряда. Губернатор добавил, что поступают звонки о многочисленных повреждениях в частных домовладениях.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли Шебекино. Тогда губернатор дал информацию о двух пострадавших. При обстреле 31 мая пострадали четыре человека, передает «Национальная служба новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате ночных обстрелов ВСУ города Шебекино в Белгородской области ранены пять человек, среди которых сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под непрекращающимся огнем [ночью находился] Шебекино. <…> По предварительным данным, есть пятеро пострадавших», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Уточняется, что полицейский получил ранение с открытым переломом плечевой кости. Две женщины госпитализированы с осколочными ранениями. Также пострадал охранник моста. Трое человек в больнице. Кроме того, один из жителей находится без сознания с ранениями средней тяжести. В городе есть разрушения. Частный дом загорелся после попадания снаряда. Губернатор добавил, что поступают звонки о многочисленных повреждениях в частных домовладениях. Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли Шебекино. Тогда губернатор дал информацию о двух пострадавших. При обстреле 31 мая пострадали четыре человека, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...