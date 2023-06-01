Гладков рассказал о пострадавших при ночном обстреле Шебекино

В результате ночных обстрелов ВСУ города Шебекино в Белгородской области ранены пять человек, среди которых сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под непрекращающимся огнем [ночью находился] Шебекино. <…> По предварительным данным, есть пятеро пострадавших», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Уточняется, что полицейский получил ранение с открытым переломом плечевой кости. Две женщины госпитализированы с осколочными ранениями. Также пострадал охранник моста. Трое человек в больнице. Кроме того, один из жителей находится без сознания с ранениями средней тяжести.
В городе есть разрушения. Частный дом загорелся после попадания снаряда. Губернатор добавил, что поступают звонки о многочисленных повреждениях в частных домовладениях.
В результате ночных обстрелов ВСУ города Шебекино в Белгородской области ранены пять человек, среди которых сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под непрекращающимся огнем [ночью находился] Шебекино. <…> По предварительным данным, есть пятеро пострадавших», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Уточняется, что полицейский получил ранение с открытым переломом плечевой кости. Две женщины госпитализированы с осколочными ранениями. Также пострадал охранник моста. Трое человек в больнице. Кроме того, один из жителей находится без сознания с ранениями средней тяжести. В городе есть разрушения. Частный дом загорелся после попадания снаряда. Губернатор добавил, что поступают звонки о многочисленных повреждениях в частных домовладениях. Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли Шебекино. Тогда губернатор дал информацию о двух пострадавших. При обстреле 31 мая пострадали четыре человека, передает «Национальная служба новостей».