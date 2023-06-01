Гладков рассказал о пострадавших при ночном обстреле Шебекино

Гладков: при ночном обстреле ВСУ пострадали пять человек

01 июня 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

При обстреле ВСУ пострадал полицейский, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате ночных обстрелов ВСУ города Шебекино в Белгородской области ранены пять человек, среди которых сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под непрекращающимся огнем [ночью находился] Шебекино. <…> По предварительным данным, есть пятеро пострадавших», — сообщил Гладков в своем telegram-канале . Уточняется, что полицейский получил ранение с открытым переломом плечевой кости. Две женщины госпитализированы с осколочными ранениями. Также пострадал охранник моста. Трое человек в больнице. Кроме того, один из жителей находится без сознания с ранениями средней тяжести. В городе есть разрушения. Частный дом загорелся после попадания снаряда. Губернатор добавил, что поступают звонки о многочисленных повреждениях в частных домовладениях. Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли Шебекино. Тогда губернатор дал информацию о двух пострадавших. При обстреле 31 мая пострадали четыре человека, передает «Национальная служба новостей».

В результате ночных обстрелов ВСУ города Шебекино в Белгородской области ранены пять человек, среди которых сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под непрекращающимся огнем [ночью находился] Шебекино. <…> По предварительным данным, есть пятеро пострадавших», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Уточняется, что полицейский получил ранение с открытым переломом плечевой кости. Две женщины госпитализированы с осколочными ранениями. Также пострадал охранник моста. Трое человек в больнице. Кроме того, один из жителей находится без сознания с ранениями средней тяжести. В городе есть разрушения. Частный дом загорелся после попадания снаряда. Губернатор добавил, что поступают звонки о многочисленных повреждениях в частных домовладениях. Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли Шебекино. Тогда губернатор дал информацию о двух пострадавших. При обстреле 31 мая пострадали четыре человека, передает «Национальная служба новостей».