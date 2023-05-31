Гладков: после ночного обстрела ВСУ Шебекино есть двое пострадавших

От ночного обстрела украинскими националистами Белгородской области пострадали двое жителей Шебекино. Обстрел продолжался больше часа, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести», — написал в своем telegram-канале Вячеслав Гладков.
Пострадавшие доставлены в городскую больницу Белгорода, им оказывается необходимая помощь. Для установления последствий обстрела Шебекино ведется подворовой обход территорий.
Ранее URA.RU рассказало, что в ходе обстрелов с украинской территории в Шебекино был поврежден завод. Гладков предложил жителям обстреливаемых округов на время переехать в соседние регионы. Из Шебекинского и Грайворонского районов Белгородской области началась эвакуация детей.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!