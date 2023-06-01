Марочко заявил о стягивании ВСУ к границам России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, бмд, ВСУ, stock
На границе с Белгородской областью растет число патрулей ВСУ, сказал Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины стягивают все больше военных к границе с Белгородской областью. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью РФ, увеличивается численность солдат вооруженных формирований Украины», — сказал Марочко, ссылаясь на данные российской разведки, его слова передает ТАСС. Он отметил, что растет число патрулей, которые состоят не только из военных, но и из мирных граждан, знающих местность и показывающих дороги и тропы.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области. В результате пострадали двое мирных жителей. Он также назвал сообщения об эвакуации из города фейком, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины стягивают все больше военных к границе с Белгородской областью. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью РФ, увеличивается численность солдат вооруженных формирований Украины», — сказал Марочко, ссылаясь на данные российской разведки, его слова передает ТАСС. Он отметил, что растет число патрулей, которые состоят не только из военных, но и из мирных граждан, знающих местность и показывающих дороги и тропы. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области. В результате пострадали двое мирных жителей. Он также назвал сообщения об эвакуации из города фейком, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...