Марочко заявил о стягивании ВСУ к границам России

01 июня 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

На границе с Белгородской областью растет число патрулей ВСУ, сказал Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины стягивают все больше военных к границе с Белгородской областью. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью РФ, увеличивается численность солдат вооруженных формирований Украины», — сказал Марочко, ссылаясь на данные российской разведки, его слова передает ТАСС. Он отметил, что растет число патрулей, которые состоят не только из военных, но и из мирных граждан, знающих местность и показывающих дороги и тропы. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области. В результате пострадали двое мирных жителей. Он также назвал сообщения об эвакуации из города фейком, передает телеканал 360.

Вооруженные силы Украины стягивают все больше военных к границе с Белгородской областью. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью РФ, увеличивается численность солдат вооруженных формирований Украины», — сказал Марочко, ссылаясь на данные российской разведки, его слова передает ТАСС. Он отметил, что растет число патрулей, которые состоят не только из военных, но и из мирных граждан, знающих местность и показывающих дороги и тропы. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области. В результате пострадали двое мирных жителей. Он также назвал сообщения об эвакуации из города фейком, передает телеканал 360.