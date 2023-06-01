Марочко заявил о стягивании ВСУ к границам России

Вооруженные силы Украины стягивают все больше военных к границе с Белгородской областью. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью РФ, увеличивается численность солдат вооруженных формирований Украины», — сказал Марочко, ссылаясь на данные российской разведки, его слова передает ТАСС. Он отметил, что растет число патрулей, которые состоят не только из военных, но и из мирных граждан, знающих местность и показывающих дороги и тропы.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области. В результате пострадали двое мирных жителей. Он также назвал сообщения об эвакуации из города фейком, передает телеканал 360.
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