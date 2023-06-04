Вода в озерах под Екатеринбургом превратилась в кислоту

Биологи УрО РАН бьют тревогу из-за пониженной кислотности воды в озерах Екатеринбурга

05 июня 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Экология Урала несет огромную нагрузку из-за обилия промышленных предприятий в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вода в двух озерах Екатеринбурга превратилась в кислоту, где земноводные обитатели обречены на гибель. Причиной такого явления являются вредные выбросы с предприятий, объяснил URA.RU доктор биологических наук УрО РАН Владимир Вершинин. «В Екатеринбурге есть водоемы, где pH воды (мера кислотности водных растворов — прим.URA.RU) равен трем, в то время как естественным уровнем pH является диапазон 6,5-7. Три — это уже кислота, там все погибло (для сравнения pH уксуса варьируется от 2,4 до 3,4 — прим.URA.RU). Животные из такой воды сразу вылезают на сушу, они не могу в ней сидеть. Икра, отложенная амфибиями во время нереста, тоже погибает», — рассказал Вершинин. Такими водоемами, по его словам, являются озеро в парке Маяковского и небольшое озерцо на Шарташе. Причиной, уверен ученый, являются вредные выбросы с одного металлургического предприятия Свердловской области. «Чтобы понизить выработку, завод отключает очистные сооружения, и к нам летит и оседает сернистый ангидрид», — констатирует биолог-гидролог. Вершинин ведет мониторинг в течение 45 лет, и настолько критическая ситуация с кислой средой водоемов за эти годы сложилась четвертый раз. Пострадал от вредных выбросов даже Юго-Западный лесопарк, который является одним из самых чистых в городе. Ранее сообщалось, что Свердловская область возглавила рейтинг России по загрязнению водоемов. В 2022 году в регионе зафиксировали 514 случаев высокого загрязнения и 133 случая экстремально высокого загрязнения. На втором месте рейтинга расположилась Мурманская область, далее — Московская и Новгородская области, ХМАО, Смоленская и Челябинская области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вода в двух озерах Екатеринбурга превратилась в кислоту, где земноводные обитатели обречены на гибель. Причиной такого явления являются вредные выбросы с предприятий, объяснил URA.RU доктор биологических наук УрО РАН Владимир Вершинин. «В Екатеринбурге есть водоемы, где pH воды (мера кислотности водных растворов — прим.URA.RU) равен трем, в то время как естественным уровнем pH является диапазон 6,5-7. Три — это уже кислота, там все погибло (для сравнения pH уксуса варьируется от 2,4 до 3,4 — прим.URA.RU). Животные из такой воды сразу вылезают на сушу, они не могу в ней сидеть. Икра, отложенная амфибиями во время нереста, тоже погибает», — рассказал Вершинин. Такими водоемами, по его словам, являются озеро в парке Маяковского и небольшое озерцо на Шарташе. Причиной, уверен ученый, являются вредные выбросы с одного металлургического предприятия Свердловской области. «Чтобы понизить выработку, завод отключает очистные сооружения, и к нам летит и оседает сернистый ангидрид», — констатирует биолог-гидролог. Вершинин ведет мониторинг в течение 45 лет, и настолько критическая ситуация с кислой средой водоемов за эти годы сложилась четвертый раз. Пострадал от вредных выбросов даже Юго-Западный лесопарк, который является одним из самых чистых в городе. Ранее сообщалось, что Свердловская область возглавила рейтинг России по загрязнению водоемов. В 2022 году в регионе зафиксировали 514 случаев высокого загрязнения и 133 случая экстремально высокого загрязнения. На втором месте рейтинга расположилась Мурманская область, далее — Московская и Новгородская области, ХМАО, Смоленская и Челябинская области.