Оперштаб отчитался о ситуации на Шебекинском направлении

Оперштаб Белгородской области: на Шебекинском направлении идут обстрелы

01 июня 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

В Шебекино слышны обстрелы и звуи боев, сообщает оперштаб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Шебекинском городском округе Белгородской области идут обстрелы. Обстановка сложная. Об этом сообщает Оперштаб региона. «Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя», — сообщает Оперштаб в telegram-канале. Уточняется, что ВС РФ работают на территории. Прорывов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет. Ведомство просит граждан сохранять спокойствие. Ранее Гладков сообщил, что при ночном обстреле ВСУ пострадали пять человек. Кроме того, некоторые здания подверглись разрушениям.

В Шебекинском городском округе Белгородской области идут обстрелы. Обстановка сложная. Об этом сообщает Оперштаб региона. «Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя», — сообщает Оперштаб в telegram-канале. Уточняется, что ВС РФ работают на территории. Прорывов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет. Ведомство просит граждан сохранять спокойствие. Ранее Гладков сообщил, что при ночном обстреле ВСУ пострадали пять человек. Кроме того, некоторые здания подверглись разрушениям.