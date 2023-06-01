Оперштаб отчитался о ситуации на Шебекинском направлении

Оперштаб Белгородской области: на Шебекинском направлении идут обстрелы
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, полигон еланский, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка военных, тренировка на полигоне
В Шебекино слышны обстрелы и звуи боев, сообщает оперштаб Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Шебекинском городском округе Белгородской области идут обстрелы. Обстановка сложная. Об этом сообщает Оперштаб региона.

«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя», — сообщает Оперштаб в telegram-канале. Уточняется, что ВС РФ работают на территории. Прорывов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет. Ведомство просит граждан сохранять спокойствие.

Ранее Гладков сообщил, что при ночном обстреле ВСУ пострадали пять человек. Кроме того, некоторые здания подверглись разрушениям.

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В Шебекинском городском округе Белгородской области идут обстрелы. Обстановка сложная. Об этом сообщает Оперштаб региона. «Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя», — сообщает Оперштаб в telegram-канале. Уточняется, что ВС РФ работают на территории. Прорывов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет. Ведомство просит граждан сохранять спокойствие. Ранее Гладков сообщил, что при ночном обстреле ВСУ пострадали пять человек. Кроме того, некоторые здания подверглись разрушениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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