31 мая 2023

Физрук из Тюменской области стал миллионером, выиграв в лотерею

Учитель физкультуры из Тюменской области выиграл в лотерею 5 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Учитель физкультуры из Тюменской области выиграл в лотерею пять миллионов рублей Фото:

Учитель физкультуры из Тюменской области Николай Важенин выиграл в «Жилищную лотерею» пять миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото».

«Учитель физкультуры из Тюменской области выиграл в „Жилищную лотерею“ пять млн рублей на квартиру. Три года назад по совету мамы Николай Важенин загрузил на телефон мобильное приложение „Столото“ и стал участвовать в розыгрышах. Жителю Тюменской области по-крупному повезло в 546-м тираже государственной „Жилищной лотереи“. Мужчина выиграл пять миллионов рублей на квартиру», — сообщили URA.RU в компании «Столото».

Победитель работает в детско-юношеской спортивной школе инструктором по спортивно-массовой работе. Мужчина выбрал билет, в котором было много цифр семь и восемь, поскольку считает эти числа счастливыми. На выигранные деньги он планирует купить новую квартиру для своей семьи.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени работник магазина «Столото» выиграла миллион рублей. Она купила несколько билетов моментальной лотереи «Счастливая 7». Один из них оказался выигрышным.

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Учитель физкультуры из Тюменской области Николай Важенин выиграл в «Жилищную лотерею» пять миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «Учитель физкультуры из Тюменской области выиграл в „Жилищную лотерею“ пять млн рублей на квартиру. Три года назад по совету мамы Николай Важенин загрузил на телефон мобильное приложение „Столото“ и стал участвовать в розыгрышах. Жителю Тюменской области по-крупному повезло в 546-м тираже государственной „Жилищной лотереи“. Мужчина выиграл пять миллионов рублей на квартиру», — сообщили URA.RU в компании «Столото». Победитель работает в детско-юношеской спортивной школе инструктором по спортивно-массовой работе. Мужчина выбрал билет, в котором было много цифр семь и восемь, поскольку считает эти числа счастливыми. На выигранные деньги он планирует купить новую квартиру для своей семьи. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени работник магазина «Столото» выиграла миллион рублей. Она купила несколько билетов моментальной лотереи «Счастливая 7». Один из них оказался выигрышным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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