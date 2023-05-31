В ХМАО компании вербуют на работу подростков из-за дефицита кадров

01 июня 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Компании стараются справиться с дефицитом кадров, приглашая на работу подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе компании набирают на работу подростков, чтобы компенсировать дефицит кадров. Сейчас в регионе открыто более 20 вакансий для соискателей от 14 лет. Об этом URA.RU рассказали аналитика сервиса Head Hunter. «Сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе открыто более 20 вакансий, которые подходят для соискателей от 14-16 лет. Чаще всего соискателям-подросткам предлагают работу курьерами, промоутерами, продавцами, упаковщиками. В целом работодатели становятся более лояльны к подросткам и все чаще приглашают их на собеседования. Это связано с общим дефицитом кадров на рынке труда», — сообщили в компании. Среди актуальных вакансий для подростков аналитики приводят в пример комплектовщика заказов, которому готовы платить 15 тысяч на руки. Тем временем зарплата агента по мониторингу цен составляет до 20 тысяч, а аниматору-администратору обещают от 15 до 35 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало о самой востребованную профессии в ХМАО, которая будет актуальна еще несколько лет. Тогда речь шла о менеджерах по продажам и специалистах по работе с клиентами.

В Ханты-Мансийском автономном округе компании набирают на работу подростков, чтобы компенсировать дефицит кадров. Сейчас в регионе открыто более 20 вакансий для соискателей от 14 лет. Об этом URA.RU рассказали аналитика сервиса Head Hunter. «Сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе открыто более 20 вакансий, которые подходят для соискателей от 14-16 лет. Чаще всего соискателям-подросткам предлагают работу курьерами, промоутерами, продавцами, упаковщиками. В целом работодатели становятся более лояльны к подросткам и все чаще приглашают их на собеседования. Это связано с общим дефицитом кадров на рынке труда», — сообщили в компании. Среди актуальных вакансий для подростков аналитики приводят в пример комплектовщика заказов, которому готовы платить 15 тысяч на руки. Тем временем зарплата агента по мониторингу цен составляет до 20 тысяч, а аниматору-администратору обещают от 15 до 35 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало о самой востребованную профессии в ХМАО, которая будет актуальна еще несколько лет. Тогда речь шла о менеджерах по продажам и специалистах по работе с клиентами.