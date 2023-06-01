ФСБ раскрыла, как США следили за россиянами через смартфоны Apple

Федеральная служба безопасности России узнала о разведывательной акции американских спецслужб, которая совершалась с помощью мобильных устройств фирмы Apple. Об этом заявили в ведомстве.
«В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов „Apple“ и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения», — сообщили в пресс-службе ФСБ РФ. Там отметили, что заражению подверглись несколько тысяч телефонов данного производителя.
Полученная спецслужбами информация говорит о том, что американская компания «Apple» сотрудничает с агентством национальной безопасности США, заключили в ведомстве. Обещанная политика конфиденциальности компании не действительна, а американские спецслужбы могут контролировать любых лиц, представляющих интерес для Белого дома.
Ранее в ФСБ сообщали, что иностранные спецслужбы собирают данные об участниках спецоперации. Для получения информации они используют популярные российские почтовые сервисы.
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