ФСБ раскрыла, как США следили за россиянами через смартфоны Apple

ФСБ рассекретила операцию американских спецслужб с использованием техники Apple
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смартфонs iPhone 11. Иллюстрации. Екатеринбург, телефон, смартфон, айфон, iphone, apple, айфон11, iphone11
Американские спецслужбы могут контролировать любых лиц с помощью смартфонов Apple Фото:

Федеральная служба безопасности России узнала о разведывательной акции американских спецслужб, которая совершалась с помощью мобильных устройств фирмы Apple. Об этом заявили в ведомстве.

«В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов „Apple“ и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения», — сообщили в пресс-службе ФСБ РФ. Там отметили, что заражению подверглись несколько тысяч телефонов данного производителя.

Полученная спецслужбами информация говорит о том, что американская компания «Apple» сотрудничает с агентством национальной безопасности США, заключили в ведомстве. Обещанная политика конфиденциальности компании не действительна, а американские спецслужбы могут контролировать любых лиц, представляющих интерес для Белого дома.

Ранее в ФСБ сообщали, что иностранные спецслужбы собирают данные об участниках спецоперации. Для получения информации они используют популярные российские почтовые сервисы.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная служба безопасности России узнала о разведывательной акции американских спецслужб, которая совершалась с помощью мобильных устройств фирмы Apple. Об этом заявили в ведомстве. «В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов „Apple“ и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения», — сообщили в пресс-службе ФСБ РФ. Там отметили, что заражению подверглись несколько тысяч телефонов данного производителя. Полученная спецслужбами информация говорит о том, что американская компания «Apple» сотрудничает с агентством национальной безопасности США, заключили в ведомстве. Обещанная политика конфиденциальности компании не действительна, а американские спецслужбы могут контролировать любых лиц, представляющих интерес для Белого дома. Ранее в ФСБ сообщали, что иностранные спецслужбы собирают данные об участниках спецоперации. Для получения информации они используют популярные российские почтовые сервисы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...