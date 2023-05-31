В Кургане чиновника уволили из-за нарушения закона

01 июня 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Курганского чиновника уволили за то, что он скрыл свое предыдущее место работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане уволили директора учреждения «Курганавтодор» за то, что тот скрыл информацию о своей работе в региональной Госавтоинспекции. Сокрытие информации о предыдущем месте работы в госструктуре считается нарушением закона. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры по Курганской области. «Установлено, что на должность директора „Курганавтодор“ был принят бывший сотрудник управления ГИБДД УМВД России по Курганской области. Согласно положениям законодательства лицо, ранее проходившее государственную службу, в течение двух лет после увольнения со службы обязано при заключении трудового договора сообщить работодателю сведения о последнем месте своей службы», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что бывший сотрудник, который прошел государственную службу, должен получить согласие от комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих. Сообщается, что бывший директор «Курганавтодора» в эту комиссию не обращался. Прокурор обратился в суд с иском, в котором просит курганский департамент строительства изменить формулировку увольнения. Требования прокурора были удовлетворены. Работодателя обязали расторгнуть трудовой договор с бывшим директором. Решение суда вступило в силу. Ранее URA.RU писало, что курганский чиновник, которого критиковал Шумков, возглавил дорожное госучреждение. До этого он работал замом предыдущего главы структуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане уволили директора учреждения «Курганавтодор» за то, что тот скрыл информацию о своей работе в региональной Госавтоинспекции. Сокрытие информации о предыдущем месте работы в госструктуре считается нарушением закона. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры по Курганской области. «Установлено, что на должность директора „Курганавтодор“ был принят бывший сотрудник управления ГИБДД УМВД России по Курганской области. Согласно положениям законодательства лицо, ранее проходившее государственную службу, в течение двух лет после увольнения со службы обязано при заключении трудового договора сообщить работодателю сведения о последнем месте своей службы», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что бывший сотрудник, который прошел государственную службу, должен получить согласие от комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих. Сообщается, что бывший директор «Курганавтодора» в эту комиссию не обращался. Прокурор обратился в суд с иском, в котором просит курганский департамент строительства изменить формулировку увольнения. Требования прокурора были удовлетворены. Работодателя обязали расторгнуть трудовой договор с бывшим директором. Решение суда вступило в силу. Ранее URA.RU писало, что курганский чиновник, которого критиковал Шумков, возглавил дорожное госучреждение. До этого он работал замом предыдущего главы структуры.