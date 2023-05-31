Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, 1 июня выпустил клип на песню «Скажите детям». Об этом музыкант сообщил в своем личном telegram-канале.
«Сегодня, в День защиты детей, я хотел бы обратиться ко всем родителям: мне кажется, мы многое нашим детям не договариваем. А ведь уже завтра будет их время! Давайте говорить им все», — такими словами Фадеев подписал пост с премьерой своей песни.
Сообщается, что это песня — дуэт с белорусской певицей Марией Гулевич, участницей проекта «Голос. Дети» от Первого канала. Слова к песне написала Наталья Касимцева, которая ранее уже сочиняла стихи для патриотической песни Максима Фадеева и Григория Лепса.
Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев определился с финалистками, которые споют новый женский гимн. Продюсер выбрал 12 лучших вокалисток, которые исполнят его песню.
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