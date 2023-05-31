Продюсер Фадеев выпустил клип ко Дню защиты детей. Видео

01 июня 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Продюсер Фадеев выпустил клип на песню, посвященную детям Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, 1 июня выпустил клип на песню «Скажите детям». Об этом музыкант сообщил в своем личном telegram-канале. «Сегодня, в День защиты детей, я хотел бы обратиться ко всем родителям: мне кажется, мы многое нашим детям не договариваем. А ведь уже завтра будет их время! Давайте говорить им все», — такими словами Фадеев подписал пост с премьерой своей песни. Сообщается, что это песня — дуэт с белорусской певицей Марией Гулевич, участницей проекта «Голос. Дети» от Первого канала. Слова к песне написала Наталья Касимцева, которая ранее уже сочиняла стихи для патриотической песни Максима Фадеева и Григория Лепса. Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев определился с финалистками, которые споют новый женский гимн. Продюсер выбрал 12 лучших вокалисток, которые исполнят его песню.

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, 1 июня выпустил клип на песню «Скажите детям». Об этом музыкант сообщил в своем личном telegram-канале. «Сегодня, в День защиты детей, я хотел бы обратиться ко всем родителям: мне кажется, мы многое нашим детям не договариваем. А ведь уже завтра будет их время! Давайте говорить им все», — такими словами Фадеев подписал пост с премьерой своей песни. Сообщается, что это песня — дуэт с белорусской певицей Марией Гулевич, участницей проекта «Голос. Дети» от Первого канала. Слова к песне написала Наталья Касимцева, которая ранее уже сочиняла стихи для патриотической песни Максима Фадеева и Григория Лепса. Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев определился с финалистками, которые споют новый женский гимн. Продюсер выбрал 12 лучших вокалисток, которые исполнят его песню.