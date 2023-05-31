В Сургуте отец, заступаясь за сына, избил чужого ребенка

01 июня 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Конфликт подростков разгорелся из-за 10 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте мужчина избил 10-летнего мальчика, приехав заступаться за сына, который пожаловался, что его обижают на детской площадке. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшего мальчика. «Дети компанией играли во дворе на Пролетарском проспекте. Потом произошел какой-то конфликт с одним из сверстников. При этом мой сын его даже не трогал. А через несколько минут приехал отец мальчика на „Газели“, схватил моего ребенка, завел в машину и, как говорил сын, ударил несколько раз по лицу. Мы обратились к медикам, и они дали заключение, что у сына ушиб мягких тканей», — сообщила женщина. Мама пострадавшего ребенка уже написала заявление в полицию. Также она сообщила, что после случившегося ее сыну требуется помощь психолога. В МВД журналисту URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «Два знакомых подростка подрались между собой. Один из них позвонил отцу и пожаловался. Тот приехал на „Газели“ для разговора, который был в машине. Никуда он с места встречи подростка не вывозил. После разговора подросток вышел из машины», — сообщили в полиции. Источник в правоохранительных структурах города сообщил, что мужчина отрицает факт того, что бил чужого ребенка. Если все же полиции удастся это доказать, то ему грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей. «Факт нанесения побоев пока не установлен, но если полиция докажет, что он все-таки бил мальчика, то ему грозит административная ответственность за побои», — сообщил источник. Ранее URA.RU сообщало, что СКР по ХМАО проверят женщину, избившую 13-летнего подростка. Югорчанка возмутилась из-за того, что мальчик качается на детской качели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте мужчина избил 10-летнего мальчика, приехав заступаться за сына, который пожаловался, что его обижают на детской площадке. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшего мальчика. «Дети компанией играли во дворе на Пролетарском проспекте. Потом произошел какой-то конфликт с одним из сверстников. При этом мой сын его даже не трогал. А через несколько минут приехал отец мальчика на „Газели“, схватил моего ребенка, завел в машину и, как говорил сын, ударил несколько раз по лицу. Мы обратились к медикам, и они дали заключение, что у сына ушиб мягких тканей», — сообщила женщина. Мама пострадавшего ребенка уже написала заявление в полицию. Также она сообщила, что после случившегося ее сыну требуется помощь психолога. В МВД журналисту URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «Два знакомых подростка подрались между собой. Один из них позвонил отцу и пожаловался. Тот приехал на „Газели“ для разговора, который был в машине. Никуда он с места встречи подростка не вывозил. После разговора подросток вышел из машины», — сообщили в полиции. Источник в правоохранительных структурах города сообщил, что мужчина отрицает факт того, что бил чужого ребенка. Если все же полиции удастся это доказать, то ему грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей. «Факт нанесения побоев пока не установлен, но если полиция докажет, что он все-таки бил мальчика, то ему грозит административная ответственность за побои», — сообщил источник. Ранее URA.RU сообщало, что СКР по ХМАО проверят женщину, избившую 13-летнего подростка. Югорчанка возмутилась из-за того, что мальчик качается на детской качели.