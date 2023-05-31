В ХМАО заводы поднимают цены на воду в бутылках

01 июня 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Стоимость продукции выросла на 3-5% Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе производители воды в бутылках вынуждены поднимать цены. Удорожание происходит на фоне роста стоимости сырья и производственных расходов. Ситуацию на рынке URA.RU обсудило с владелицей югорского бренда «Арте» Галиной Шагровой. «Каждый месяц нам присылают 10-15% повышения стоимости преформы — сырье дорожает. Поставщики поднимают цены на материалы. С нового года также поднялась стоимость коммунальных услуг. Отдельно сейчас нас обязали делать маркировку», — поясняет Шагрова. По словам предпринимательницы, производителям удавалось удерживать старые цены в начале года, работая на запасах сырья. Однако весной стоимость воды все-таки пришлось повысить на 3-5% в зависимости от объема бутылок. «Больше поднялась стоимость пятилитровок. Была 57 рублей, а стала 60. Конечно, мы так не поднимаем цены, как нам поднимают поставщики», — добавляет предпринимательница. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО дорожала газировка. Тогда повышение цен было связано в том числе с дефицитом углекислоты.

В Ханты-Мансийском автономном округе производители воды в бутылках вынуждены поднимать цены. Удорожание происходит на фоне роста стоимости сырья и производственных расходов. Ситуацию на рынке URA.RU обсудило с владелицей югорского бренда «Арте» Галиной Шагровой. «Каждый месяц нам присылают 10-15% повышения стоимости преформы — сырье дорожает. Поставщики поднимают цены на материалы. С нового года также поднялась стоимость коммунальных услуг. Отдельно сейчас нас обязали делать маркировку», — поясняет Шагрова. По словам предпринимательницы, производителям удавалось удерживать старые цены в начале года, работая на запасах сырья. Однако весной стоимость воды все-таки пришлось повысить на 3-5% в зависимости от объема бутылок. «Больше поднялась стоимость пятилитровок. Была 57 рублей, а стала 60. Конечно, мы так не поднимаем цены, как нам поднимают поставщики», — добавляет предпринимательница. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО дорожала газировка. Тогда повышение цен было связано в том числе с дефицитом углекислоты.