На фоне дефицита углекислоты в ХМАО дорожает газировка

09 августа 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Из-за дефицита сырья предпринимателям приходится увеличивать стоимость продукции Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО из-за дефицита углекислого газа производителям бутилированной воды приходится увеличивать цены на продукцию. Сырье подорожало на фоне санкций. Ситуацию URA.RU обсудило с представителем бренда Arte Галиной Шагровой. «Последние пару месяцев это очень актуально. Раньше ее [углекислоту] закупали по одной цене, а сейчас по другой — в два раза подорожание, что отражается прямыми затратами на себестоимость. С марта месяца с этими санкциями, конечно, мы поднимаем [цены], потому что мы не выживем иначе», — сказала в разговоре с корреспондентом Шагрова. При этом по словам Шагровой, сейчас предпринимателям удается избежать критического поднятия цен, имея запасы сырья. Однако углекислый газ далеко не единственная проблема. «Вот буквально сейчас прислали счет на этикетку. Если стоила раньше в закупке она, например, 0,5 рубля, то сейчас мне выставляют счет на два рубля», — добавляет предприниматель. Проблемы с логистикой и подорожание различных товаров в России начались из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели из Нижневартовска вместе с партнерами из Индии запустили в России доставку товаров от брендов, которые ушли из страны на фоне санкций. Среди них ZARA, IKEA и H&M. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО из-за дефицита углекислого газа производителям бутилированной воды приходится увеличивать цены на продукцию. Сырье подорожало на фоне санкций. Ситуацию URA.RU обсудило с представителем бренда Arte Галиной Шагровой. «Последние пару месяцев это очень актуально. Раньше ее [углекислоту] закупали по одной цене, а сейчас по другой — в два раза подорожание, что отражается прямыми затратами на себестоимость. С марта месяца с этими санкциями, конечно, мы поднимаем [цены], потому что мы не выживем иначе», — сказала в разговоре с корреспондентом Шагрова. При этом по словам Шагровой, сейчас предпринимателям удается избежать критического поднятия цен, имея запасы сырья. Однако углекислый газ далеко не единственная проблема. «Вот буквально сейчас прислали счет на этикетку. Если стоила раньше в закупке она, например, 0,5 рубля, то сейчас мне выставляют счет на два рубля», — добавляет предприниматель. Проблемы с логистикой и подорожание различных товаров в России начались из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели из Нижневартовска вместе с партнерами из Индии запустили в России доставку товаров от брендов, которые ушли из страны на фоне санкций. Среди них ZARA, IKEA и H&M.