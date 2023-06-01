Свердловские врачи рассказали о состоянии девочки, которую покусал в реке неизвестный зверь

Свердловские врачи: девочке, которую покусало неизвестное животное, ставят прививки от бешенства

01 июня 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Ребенок не смог понять, кто напал на него в воде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Девочке из села Мироново (Свердловская область), которую покусало неизвестное животное в реке, ставят прививки от бешенства. Состояние ребенка удовлетворительное, рассказал URA.RU заведующий травматологическим отделением Артемовской ЦРБ Назарджон Рахматуллоев. «Поскольку ребенка покусало неизвестное животное, ей было предложено лечь в больницу под наблюдение. Однако и сама пациентка, и ее мама категорически отказались, поэтому сейчас посещают поликлинику. Сразу после нападения [зверя] девочке был введен антирабический иммуноглобулин, также ребенку ставятся прививки от бешенства по схеме», — пояснил Рахматуллоев. Он добавил, что самочувствие школьницы хорошее, жалоб она не предъявляет. Неизвестное животное напало на 8-летнюю девочку, когда она купалась в реке Реж. Зверь прямо в воде укусил ребенка, причинив три глубоких рваных раны. Местные жители предположили, что это могла быть ондатра.

Девочке из села Мироново (Свердловская область), которую покусало неизвестное животное в реке, ставят прививки от бешенства. Состояние ребенка удовлетворительное, рассказал URA.RU заведующий травматологическим отделением Артемовской ЦРБ Назарджон Рахматуллоев. «Поскольку ребенка покусало неизвестное животное, ей было предложено лечь в больницу под наблюдение. Однако и сама пациентка, и ее мама категорически отказались, поэтому сейчас посещают поликлинику. Сразу после нападения [зверя] девочке был введен антирабический иммуноглобулин, также ребенку ставятся прививки от бешенства по схеме», — пояснил Рахматуллоев. Он добавил, что самочувствие школьницы хорошее, жалоб она не предъявляет. Неизвестное животное напало на 8-летнюю девочку, когда она купалась в реке Реж. Зверь прямо в воде укусил ребенка, причинив три глубоких рваных раны. Местные жители предположили, что это могла быть ондатра.