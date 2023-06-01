Свердловские врачи рассказали о состоянии девочки, которую покусал в реке неизвестный зверь

Свердловские врачи: девочке, которую покусало неизвестное животное, ставят прививки от бешенства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., закат, красота, озеро, река, вечер, природа, туризм
Ребенок не смог понять, кто напал на него в воде Фото:

Девочке из села Мироново (Свердловская область), которую покусало неизвестное животное в реке, ставят прививки от бешенства. Состояние ребенка удовлетворительное, рассказал URA.RU заведующий травматологическим отделением Артемовской ЦРБ Назарджон Рахматуллоев.

«Поскольку ребенка покусало неизвестное животное, ей было предложено лечь в больницу под наблюдение. Однако и сама пациентка, и ее мама категорически отказались, поэтому сейчас посещают поликлинику. Сразу после нападения [зверя] девочке был введен антирабический иммуноглобулин, также ребенку ставятся прививки от бешенства по схеме», — пояснил Рахматуллоев.

Он добавил, что самочувствие школьницы хорошее, жалоб она не предъявляет. Неизвестное животное напало на 8-летнюю девочку, когда она купалась в реке Реж. Зверь прямо в воде укусил ребенка, причинив три глубоких рваных раны. Местные жители предположили, что это могла быть ондатра.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девочке из села Мироново (Свердловская область), которую покусало неизвестное животное в реке, ставят прививки от бешенства. Состояние ребенка удовлетворительное, рассказал URA.RU заведующий травматологическим отделением Артемовской ЦРБ Назарджон Рахматуллоев. «Поскольку ребенка покусало неизвестное животное, ей было предложено лечь в больницу под наблюдение. Однако и сама пациентка, и ее мама категорически отказались, поэтому сейчас посещают поликлинику. Сразу после нападения [зверя] девочке был введен антирабический иммуноглобулин, также ребенку ставятся прививки от бешенства по схеме», — пояснил Рахматуллоев. Он добавил, что самочувствие школьницы хорошее, жалоб она не предъявляет. Неизвестное животное напало на 8-летнюю девочку, когда она купалась в реке Реж. Зверь прямо в воде укусил ребенка, причинив три глубоких рваных раны. Местные жители предположили, что это могла быть ондатра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...