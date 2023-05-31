Тюменец зарезал соседку, а потом переписывался по телефону с ее родственниками

01 июня 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

После задержания тюменец дал признательные показания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Тюмени нанес 12 ножевых ранений соседке по дому, а после ее смерти еще сутки переписывался по телефону с родными жертвы. Об этом сообщает официальный сайт СУ СК по Тюменской области. «Во время общения между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт, в результате которого молодой человек схватил нож и нанес не менее 12 ударов в область шеи девушке. От полученных ранений последняя скончалась на месте. Обвиняемый скрылся с места преступления. В течение суток мужчина с мобильного телефона от лица убитой вел переписку с ее родными. Тело девушки было обнаружено ее знакомым, который пришел к ней в гости», — указано на официальном сайте СУ СК по Тюменской области. Там уточнили, что мужчина пришел в гости к девушке под надуманным предлогом. Он сказал соседке, что уезжает в другой регион и хотел передать ключи от квартиры, чтобы она за ней присмотрела. После задержания тюменец дал признательные показания. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство. Максимальный срок наказания по ней — 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о том, что двух жителей Бердюжского района (Тюменская область) отправили в колонию за убийство, кражу охотничьего ружья и угон автомобиля. Организатор преступлений получил 17 лет лишения свободы. Его соучастник отправился в места лишение свободы на 6,5 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Тюмени нанес 12 ножевых ранений соседке по дому, а после ее смерти еще сутки переписывался по телефону с родными жертвы. Об этом сообщает официальный сайт СУ СК по Тюменской области. «Во время общения между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт, в результате которого молодой человек схватил нож и нанес не менее 12 ударов в область шеи девушке. От полученных ранений последняя скончалась на месте. Обвиняемый скрылся с места преступления. В течение суток мужчина с мобильного телефона от лица убитой вел переписку с ее родными. Тело девушки было обнаружено ее знакомым, который пришел к ней в гости», — указано на официальном сайте СУ СК по Тюменской области. Там уточнили, что мужчина пришел в гости к девушке под надуманным предлогом. Он сказал соседке, что уезжает в другой регион и хотел передать ключи от квартиры, чтобы она за ней присмотрела. После задержания тюменец дал признательные показания. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство. Максимальный срок наказания по ней — 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о том, что двух жителей Бердюжского района (Тюменская область) отправили в колонию за убийство, кражу охотничьего ружья и угон автомобиля. Организатор преступлений получил 17 лет лишения свободы. Его соучастник отправился в места лишение свободы на 6,5 лет.