31 мая 2023

Тюменец зарезал соседку, а потом переписывался по телефону с ее родственниками

© Служба новостей «URA.RU»
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После задержания тюменец дал признательные показания Фото:

Житель Тюмени нанес 12 ножевых ранений соседке по дому, а после ее смерти еще сутки переписывался по телефону с родными жертвы. Об этом сообщает официальный сайт СУ СК по Тюменской области.

«Во время общения между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт, в результате которого молодой человек схватил нож и нанес не менее 12 ударов в область шеи девушке. От полученных ранений последняя скончалась на месте. Обвиняемый скрылся с места преступления. В течение суток мужчина с мобильного телефона от лица убитой вел переписку с ее родными. Тело девушки было обнаружено ее знакомым, который пришел к ней в гости», — указано на официальном сайте СУ СК по Тюменской области.

Там уточнили, что мужчина пришел в гости к девушке под надуманным предлогом. Он сказал соседке, что уезжает в другой регион и хотел передать ключи от квартиры, чтобы она за ней присмотрела. После задержания тюменец дал признательные показания. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство. Максимальный срок наказания по ней — 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало о том, что двух жителей Бердюжского района (Тюменская область) отправили в колонию за убийство, кражу охотничьего ружья и угон автомобиля. Организатор преступлений получил 17 лет лишения свободы. Его соучастник отправился в места лишение свободы на 6,5 лет.

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Житель Тюмени нанес 12 ножевых ранений соседке по дому, а после ее смерти еще сутки переписывался по телефону с родными жертвы. Об этом сообщает официальный сайт СУ СК по Тюменской области. «Во время общения между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт, в результате которого молодой человек схватил нож и нанес не менее 12 ударов в область шеи девушке. От полученных ранений последняя скончалась на месте. Обвиняемый скрылся с места преступления. В течение суток мужчина с мобильного телефона от лица убитой вел переписку с ее родными. Тело девушки было обнаружено ее знакомым, который пришел к ней в гости», — указано на официальном сайте СУ СК по Тюменской области. Там уточнили, что мужчина пришел в гости к девушке под надуманным предлогом. Он сказал соседке, что уезжает в другой регион и хотел передать ключи от квартиры, чтобы она за ней присмотрела. После задержания тюменец дал признательные показания. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство. Максимальный срок наказания по ней — 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о том, что двух жителей Бердюжского района (Тюменская область) отправили в колонию за убийство, кражу охотничьего ружья и угон автомобиля. Организатор преступлений получил 17 лет лишения свободы. Его соучастник отправился в места лишение свободы на 6,5 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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