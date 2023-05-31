Турагенты раскрыли места отдыха состоятельных тюменцев

Тюменцы заплатили за отдых в Таиланде 11 миллионов рублей

01 июня 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Состоятельные тюменцы выбирают для отдыха Мальдивы, Сейшелы и Маврикий Фото: Дарья Савкина © URA.RU Состоятельные жители Тюмени выбирают для отдыха Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. Об этом URA.RU рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. По ее словам, тюменцы готовы отдавать миллионы рублей за отдых за границей. «Самые дорогие востребованные курорты сейчас это Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. На двоих взрослых неделя отдыха может начинается от 600 тысяч рублей и заканчиваться 2-3 миллионами. Все зависит от уровня отеля», — рассказала URA.RU Завьялова. Она также добавила, что самый дорогой тур, который покупали тюменцы, стоил 11 миллионов рублей. «Самое дорогое направление было у нас на Новый год. Это был Таиланд, семья за две недели отдыха заплатила 11 миллионов рублей. В этом году забронировали Мальдивы за три миллиона», — отметила представитель турагентства. Ранее URA.RU писало, что самыми дешевыми направлениями для летнего отдыха их Тюмени стали Сочи и Абхазия. Также тюменцам предлагают рассмотреть автобусные туры в города России.

Состоятельные жители Тюмени выбирают для отдыха Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. Об этом URA.RU рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. По ее словам, тюменцы готовы отдавать миллионы рублей за отдых за границей. «Самые дорогие востребованные курорты сейчас это Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. На двоих взрослых неделя отдыха может начинается от 600 тысяч рублей и заканчиваться 2-3 миллионами. Все зависит от уровня отеля», — рассказала URA.RU Завьялова. Она также добавила, что самый дорогой тур, который покупали тюменцы, стоил 11 миллионов рублей. «Самое дорогое направление было у нас на Новый год. Это был Таиланд, семья за две недели отдыха заплатила 11 миллионов рублей. В этом году забронировали Мальдивы за три миллиона», — отметила представитель турагентства. Ранее URA.RU писало, что самыми дешевыми направлениями для летнего отдыха их Тюмени стали Сочи и Абхазия. Также тюменцам предлагают рассмотреть автобусные туры в города России.