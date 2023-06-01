ВС России ударили по Харьковской области

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, сбойка
Информацию о взрывах в регионе подтвердили в областной администрации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по объектам Харьковской области. Информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. <…> Удары пришлись по промышленному объекту», — написал Игорь Терехов в своем telegram-канале.

По данным военных корреспондентов, ВС РФ наносят удары по всему региону. Факт взрывов в области подтвердил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, написали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее военкоры сообщили об ударах баллистическими ракетами по Киеву. По данным украинских СМИ, в украинской столице прозвучало 10 взрывов за несколько минут, пишет телеканал 360.

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Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по объектам Харьковской области. Информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. «В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. <…> Удары пришлись по промышленному объекту», — написал Игорь Терехов в своем telegram-канале. По данным военных корреспондентов, ВС РФ наносят удары по всему региону. Факт взрывов в области подтвердил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, написали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее военкоры сообщили об ударах баллистическими ракетами по Киеву. По данным украинских СМИ, в украинской столице прозвучало 10 взрывов за несколько минут, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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