ВС России ударили по Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по объектам Харьковской области. Информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
«В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. <…> Удары пришлись по промышленному объекту», — написал Игорь Терехов в своем telegram-канале.
По данным военных корреспондентов, ВС РФ наносят удары по всему региону. Факт взрывов в области подтвердил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, написали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее военкоры сообщили об ударах баллистическими ракетами по Киеву. По данным украинских СМИ, в украинской столице прозвучало 10 взрывов за несколько минут, пишет телеканал 360.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!