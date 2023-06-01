01 июня 2023

Комбриг «Пятнашки» Авидзба заявил о подготовке РФ к наступлению

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Перед наступлением ВС России создавали линию оборону, чтобы быть готовыми к контрудару ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия создавала мощную линию обороны, активизируясь в продвижении на некоторых участках спецоперации, чтобы после этого перейти в активное наступление. Об этом в беседе с URA.RU рассказал комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба.

«Мы в обороне не сидим полгода, мы все равно „кусаемся“ по чуть-чуть: разбиваем противника и двигаемся. Взятие Артемовска говорит о том, что мы не сидим на месте. Продвижение идет. Оборона когда готова и мы уверены, что ее не прорвут, уже можно начать двигаться вперед. Поэтому спокойно всю линию обороны выровняли, укрепили и теперь можно двигаться, понимая, что есть, куда отходить в случае массивной контратаки», — заявил Авидзба.

Ранее в беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил о том, что российская армия с октября создавала эшелонированную линию обороны. Российские бойцы возводили несколько линий полевых укреплений, окопы полного профиля, противотанковые рвы, противотанковые заграждения, минные поля. Как отметил Андрей Коц, это было необходимо в преддверии анонсированного наступления ВСУ.

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Россия создавала мощную линию обороны, активизируясь в продвижении на некоторых участках спецоперации, чтобы после этого перейти в активное наступление. Об этом в беседе с URA.RU рассказал комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба. «Мы в обороне не сидим полгода, мы все равно „кусаемся“ по чуть-чуть: разбиваем противника и двигаемся. Взятие Артемовска говорит о том, что мы не сидим на месте. Продвижение идет. Оборона когда готова и мы уверены, что ее не прорвут, уже можно начать двигаться вперед. Поэтому спокойно всю линию обороны выровняли, укрепили и теперь можно двигаться, понимая, что есть, куда отходить в случае массивной контратаки», — заявил Авидзба. Ранее в беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил о том, что российская армия с октября создавала эшелонированную линию обороны. Российские бойцы возводили несколько линий полевых укреплений, окопы полного профиля, противотанковые рвы, противотанковые заграждения, минные поля. Как отметил Андрей Коц, это было необходимо в преддверии анонсированного наступления ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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