Комбриг «Пятнашки» Авидзба заявил о подготовке РФ к наступлению

02 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Перед наступлением ВС России создавали линию оборону, чтобы быть готовыми к контрудару ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия создавала мощную линию обороны, активизируясь в продвижении на некоторых участках спецоперации, чтобы после этого перейти в активное наступление. Об этом в беседе с URA.RU рассказал комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба. «Мы в обороне не сидим полгода, мы все равно „кусаемся“ по чуть-чуть: разбиваем противника и двигаемся. Взятие Артемовска говорит о том, что мы не сидим на месте. Продвижение идет. Оборона когда готова и мы уверены, что ее не прорвут, уже можно начать двигаться вперед. Поэтому спокойно всю линию обороны выровняли, укрепили и теперь можно двигаться, понимая, что есть, куда отходить в случае массивной контратаки», — заявил Авидзба. Ранее в беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил о том, что российская армия с октября создавала эшелонированную линию обороны. Российские бойцы возводили несколько линий полевых укреплений, окопы полного профиля, противотанковые рвы, противотанковые заграждения, минные поля. Как отметил Андрей Коц, это было необходимо в преддверии анонсированного наступления ВСУ.

Россия создавала мощную линию обороны, активизируясь в продвижении на некоторых участках спецоперации, чтобы после этого перейти в активное наступление. Об этом в беседе с URA.RU рассказал комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба. «Мы в обороне не сидим полгода, мы все равно „кусаемся“ по чуть-чуть: разбиваем противника и двигаемся. Взятие Артемовска говорит о том, что мы не сидим на месте. Продвижение идет. Оборона когда готова и мы уверены, что ее не прорвут, уже можно начать двигаться вперед. Поэтому спокойно всю линию обороны выровняли, укрепили и теперь можно двигаться, понимая, что есть, куда отходить в случае массивной контратаки», — заявил Авидзба. Ранее в беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил о том, что российская армия с октября создавала эшелонированную линию обороны. Российские бойцы возводили несколько линий полевых укреплений, окопы полного профиля, противотанковые рвы, противотанковые заграждения, минные поля. Как отметил Андрей Коц, это было необходимо в преддверии анонсированного наступления ВСУ.